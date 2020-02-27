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Haber Giriş: 27.02.2020 - 15:52,Son Güncelleme:/

Jackie Chan: Lütfen endişe etmeyin!

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Jackie Chan: Lütfen endişe etmeyin!
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Aksiyon filmlerinin ünlü yıldızı Jackie Chan, corona virüse yakalanıp karantinaya alındığı iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Instagram sayfasında bir fotoğrafını paylaşan Chan "İlgilenen, merak eden herkese teşekkürler. Güvendeyim, sağlamım ve çok sağlıklıyım. Lütfen endişe etmeyin, karantinada değilim. Umarım herkes güvende ve sağlıklı kalır" mesajını yazdı.

Jackie Chan'ın bu paylaşımı da takipçilerini son derece mutlu etti.

KARANTİNAYA ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Jackie Chan: Lütfen endişe etmeyin

Uzak Doğu ve Asya merkezli bazı yayın kuruluşları, Hong Kong'da bir etkinliğe katılan Chan'in burada virüs kaptığını ve 65 yaşındaki oyuncunun karantinaya alındığı haberlerini vermişti. Hatta haberlerde Chan ile birlikte eşi ve kayınvalidesinin de karantinaya alındığı ileri sürülmüştü.

Hong Kong’lu yetkililer bu haberler üzerine bir açıklama yaptı. Jackie Chan’in corona virüsü şüphesiyle karantina altına alındığına dair iddiaları yalanladı. Chan'ın Hong Kong’un kuzeyinde bulunan Kowloon’da bir akşam yemeğinde olduğunu, corona virüsü taşıyan kişilerle aynı ortamda olmadığı bildirildi.

PANZEHİR BULANA ÖDÜL VAAD ETTİ

Jackie Chan: Lütfen endişe etmeyin

65 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde corona virüsüne karşı etkili bir panzehir gelişterecek kişiye 142 bin dolar ödül vereceğini açıklamıştı.

 

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