İzzet Yıldızhan’dan çok tartışılacak sözler: Ben 20 yaş küçük birini sevebilirim ama kızım 20 yaş büyük birini sevemez!
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına ünlü türkücü İzzet Yıldızhan konuk oldu. Yıldızhan, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkına onay veren Yıldızhan " Yaş farkını kaldırın bu konulardan. İnsanlar birbirini sevebilir, ben 20 yaşında birini de sevebilirim. Ben ilişkilerimde yaş sınırı koymuyorum, sevebilirim bu normal bir şey o da beni sevebilir ama ben kızımı 20 yaş büyük birine vermem. Benim kızım kalkacak, 20 yaş büyük biriyle arkadaşlık yapacak böyle bir şey olamaz. Benim kızım arkadaşlık yapamaz" dedi.
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