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Haber Giriş: 11.03.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

İzzet Yıldızhan: Fazıl Say konserine gideceğim

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
İzzet Yıldızhan: Fazıl Say konserine gideceğim
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İzzet Yıldızhan önceki gün Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Yıldızhan, sosyal medyada piyano çalıp türkü söylediği videolarıyla ilgili “Orada bir eseri seslendirirken notasını duymak istiyordum. Bunun bu kadar büyüyeceğini tahmin dahi etmezdim” dedi. Türkücü, piyano virtüözü Fazıl Say hakkında “O bizi dünyada temsil eden bir piyanistimiz. Bayrağımızı dalgalandıran herkes baş tacıdır. Fazıl Say’ın da en kısa zamanda konserine gideceğim” açıklamasını yaptı. 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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