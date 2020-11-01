İzzet Yıldızhan: Deprem anında tek düşündüğüm çocuklarımdı
Ailesiyle birkaç yıl önce İzmir'e yerleşen şarkıcı İzzet Yıldızhan, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6'lık deprem sonrası ailesinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ofisinin hemen yanındaki binanın yıkılmasıyla panik yaşayan İzzet Yıldızhan, depremi derinden hissetti.
'Çocuklarım hala kendine gelemedi, herkes ağlıyor'
57 yaşındaki şarkıcı, "İşlerimden dolayı otelimdeydim. Deprem sırasında insanın aklına tek gelen şey çocukları oluyor. O panik ve korkuyla çıkıp, onların yanına nasıl gittiğimi bir Allah bilir. Çocuklarım hala kendine gelemedi, herkes ağlıyor" dedi.
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