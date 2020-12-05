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Haber Giriş: 05.12.2020 - 07:35 | Son Güncelleme:

İzzet Yıldızhan: Bizi ne hallere soktun ey korona!

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
İzzet Yıldızhan: Bizi ne hallere soktun ey korona!
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İzzet Yıldızhan, önceki gün Etiler’de park halindeki aracının içinde menajeriyle birlikte yemek yerken görüntülendi.

İş toplantısı için İzmir’den İstanbul’a geldiğini söyleyen Yıldızhan, “Toplantı öncesi karnımız acıktı. Mekanlar kapalı olduğundan yemeğimizi aldık, arabada yiyoruz. Ey korona bizi ne hallere soktun!” diyerek güldü. Yıldızhan, pandemi kısıtlamalarından memnun olduğunu da sözlerine ekledi:

SAĞLIK OLMASA PARA NEYE YARAR
“Yasakların gelmesi çok iyi. İşi sıkı tutup bu illetten kurtulmamız lazım. Tamam, ticaret yapan insanlar olarak zarar görüyoruz ama insan hayatı paradan daha önemli. Sağlığımız olmasa para neye yarar?”

İzzet Yıldızhan: Bizi ne hallere soktun ey korona


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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