İzzet Yıldızhan: 286 personel ücretli izine çıkarttım!

Koronavirüsün ciddiyete alınması gerektiğini söyleyen Yıldızhan, “Özellikle İlahiyatçı Ömer hocamızın (Döngeloğlu) vefat etmesi beni derinden etkiledi. Kendisiyle iyi bir hukukumuz vardı. Sonuçta 52 yaşındaydı kendisi, çok erken yaşta kaybettik” dedi.



Devletin sağladığı kolaylığın yanı sıra özel bankaların yardım etmesi gerektiğini söyleyen şarkıcı, “286 personelimi ücretli izne çıkarttım ama nereye kadar? Oteller boş ama kredilerin haddi hesabı yok” dedi.





