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İzzet Altınmeşe’nin oğlu Ali Murat Altunmeşe son yolculuğuna uğurlandı

#İzzet Altınmeşe#İzzet Altunmeşe#Ali Murat Altunmeşe
İzzet Altınmeşe’nin oğlu Ali Murat Altunmeşe son yolculuğuna uğurlandı
Deniz BOY

Türk halk müziğinin usta ismi İzzet Altınmeşe’nin oyunculuk yapan oğlu Ali Murat Altunmeşe (42) son yolculuğuna uğurlandı.

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Bir hafta önce dayısının Mersin’de bulunan evine giden Ali Murat Altunmeşe, apartmanın 11’inci katındaki balkondan aşağı düştü. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Altunmeşe’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Murat Altunmeşe'nin vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Cenazesi Mersin'den İstanbul'a getirilen Ali Murat Altunmeşe bugün Göktürk Camisi’nde kılınan ikindi namazının ardından Kemerburgaz Göktürk Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

İzzet Altınmeşe’nin oğlu Ali Murat Altunmeşe son yolculuğuna uğurlandı

Oğlunun tabutunun başında dua okuyan İzzet Altınmeşe (yeşil montlu) ayakta durmakta güçlük çekti.

ÇOK SAYIDA OYUNDA ROL ALDI

Ali Murat Altunmeşe, 22 Nisan 1979’da Ankara’da doğdu. ABD’deki North Brunswick Township High School ve Middlesex Community College okullarında aldığı eğitimin ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2010-2013’te İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda “Karanlık İşler”, “Açıl Kafam Açıl” ve “At” oyunlarında rol aldı. Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği “İki Efendinin Uşağı”, “Çingeneler Gökyüzünde Yaşar”, “Sızı”, “Mevlana’dan Öyküler” ve “Üzgün Ağaçlar Ülkesi” oyunlarında da yer alan Altunmeşe ayrıca “Ali Baba ve 7 Cüceler”, “Bir Don Juan Öldürmek” filmleri ile “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” dizisiyle seyirci karşısına çıktı.

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