×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

İzmir'in bir köyünde ev yaptırmıştı... Dün pancar tarlasındaydı, bugün ağaç tepesinde... Sanki yılların çiftlik sahibi

Güncelleme Tarihi:

#Nurgül Yeşilçay#Necati Kocabay#Çiftlikte Yaşayan Ünlüler
İzmirin bir köyünde ev yaptırmıştı... Dün pancar tarlasındaydı, bugün ağaç tepesinde... Sanki yılların çiftlik sahibi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 18:05

Ünlüler dünyasında son yıllarda kendini doğanın kollarına bırakma akımı var... Yerlisi yabancısı, birçok ünlü satın aldıkları çiftlik evlerinde, köylerde hayatlarını sürdürmeyi tercih ediyor.

Haberin Devamı

Oralarda büyük kentin karmaşasından uzakta daha sakin bir hayat kurup, sebzelerini meyvelerini yetiştirip hatta usul usul çiftçiliği de öğreniyorlar.

İşte bunlardan biri de Nurgül Yeşilçay.

Kısa bir süre önce İzmir'de yaptırdığı bir köy evine taşındı oyuncu. İşleri gereği İstanbul ile bağlarını tamamen kesmeyen Yeşilçay, vaktinin büyük bir bölümünü de bu yeni evinde, doğanın kollarında geçiriyor.

İzmirin bir köyünde ev yaptırmıştı... Dün pancar tarlasındaydı, bugün ağaç tepesinde... Sanki yılların çiftlik sahibi

MERDİVENE TIRMANIP AĞAÇ BUDADI
Yeşilçay köy hayatından kesitleri de sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bunun son örneklerinden birini daha sergiledi ünlü oyuncu.

Ağaç budarken çekilen görüntülerini paylaştı. Merdivene tırmanan Yeşilçay, dikkatli bir şekilde elindeki özel penseyle ağacın dallarını budadı.

Haberin Devamı

Bu paylaşımlarına da gülümseten notlar ekledi: Birine "Ne demişler: Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur..: Ağacı budayınca da bağ mı oluyor anlamadım" diye yazdı.

İzmirin bir köyünde ev yaptırmıştı... Dün pancar tarlasındaydı, bugün ağaç tepesinde... Sanki yılların çiftlik sahibi

Bir sonraki videosunda da "Ne demişler: Dal rüzgarı affetse de bir kere kırılmıştır. Budama kırılmaya girmiyor değil mi? Bir de ağacın tribini çekmeyelim" notunu ekledi.

İzmirin bir köyünde ev yaptırmıştı... Dün pancar tarlasındaydı, bugün ağaç tepesinde... Sanki yılların çiftlik sahibi

,YAPTIRDIĞI EVDE DOĞANIN KEYFİNİ ÇIKARIYOR
Nurgül Yeşilçay İzmir'de yaptırdığı köy evi sayesinde doğanın farklı yüzlerini yaşayarak görüyor.

Her ne kadar çiftlik evi olsa da Yeşilçay'ın evinde her tür konfor var. Yüzme havuzu da buna dahil.

Bu yeni evin sosyal medyada en çok tanınan bölümü de mutfak. Yıldız, sık sık mutfağına girip takipçilerine tariflerini verdiği yemekler yapıyor.

İzmirin bir köyünde ev yaptırmıştı... Dün pancar tarlasındaydı, bugün ağaç tepesinde... Sanki yılların çiftlik sahibi

Haberin Devamı

Bazen Yeşilçay'a sevgilisi Necati Kocabay da yardım ediyor.

İzmirin bir köyünde ev yaptırmıştı... Dün pancar tarlasındaydı, bugün ağaç tepesinde... Sanki yılların çiftlik sahibi

Gözden KaçmasınParti benim neyime, bırakın huzurlu yuvama gideyim... Ünlü oyuncu yaka paça köpeklerinin ve atlarının yanına koştuParti benim neyime, bırakın huzurlu yuvama gideyim... Ünlü oyuncu yaka paça köpeklerinin ve atlarının yanına koştuHaberi görüntüle

İzmirin bir köyünde ev yaptırmıştı... Dün pancar tarlasındaydı, bugün ağaç tepesinde... Sanki yılların çiftlik sahibi

Gözden KaçmasınHem kocasının hem kendisinin milyonları var... 20 yıldır aynı yamalı pantolonu giyiyorum... Ayakkabılarımın tabanını üç yılda bir yenilerimHem kocasının hem kendisinin milyonları var... 20 yıldır aynı yamalı pantolonu giyiyorum... Ayakkabılarımın tabanını üç yılda bir yenilerimHaberi görüntüle

İzmirin bir köyünde ev yaptırmıştı... Dün pancar tarlasındaydı, bugün ağaç tepesinde... Sanki yılların çiftlik sahibi

Gözden KaçmasınÜnlü çift üç çocuğunu doğada büyütüyor: Çiftlikte renkli hayatÜnlü çift üç çocuğunu doğada büyütüyor: Çiftlikte renkli hayatHaberi görüntüle

İzmirin bir köyünde ev yaptırmıştı... Dün pancar tarlasındaydı, bugün ağaç tepesinde... Sanki yılların çiftlik sahibi

Gözden KaçmasınBir zamanlar hızlı hayatından başı dönüyordu... Huzuru doğduğu topraklarda buldu... Şimdi çiftçiliğin dersini veriyorBir zamanlar hızlı hayatından başı dönüyordu... Huzuru doğduğu topraklarda buldu... Şimdi çiftçiliğin dersini veriyorHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nurgül Yeşilçay#Necati Kocabay#Çiftlikte Yaşayan Ünlüler

BAKMADAN GEÇME!