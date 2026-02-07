İzmir'in bir köyünde ev yaptırmıştı... Dün pancar tarlasındaydı, bugün ağaç tepesinde... Sanki yılların çiftlik sahibi

Haberin Devamı

Oralarda büyük kentin karmaşasından uzakta daha sakin bir hayat kurup, sebzelerini meyvelerini yetiştirip hatta usul usul çiftçiliği de öğreniyorlar.

İşte bunlardan biri de Nurgül Yeşilçay.

Kısa bir süre önce İzmir'de yaptırdığı bir köy evine taşındı oyuncu. İşleri gereği İstanbul ile bağlarını tamamen kesmeyen Yeşilçay, vaktinin büyük bir bölümünü de bu yeni evinde, doğanın kollarında geçiriyor.

MERDİVENE TIRMANIP AĞAÇ BUDADI

Yeşilçay köy hayatından kesitleri de sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bunun son örneklerinden birini daha sergiledi ünlü oyuncu.

Ağaç budarken çekilen görüntülerini paylaştı. Merdivene tırmanan Yeşilçay, dikkatli bir şekilde elindeki özel penseyle ağacın dallarını budadı.

Bu paylaşımlarına da gülümseten notlar ekledi: Birine "Ne demişler: Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur..: Ağacı budayınca da bağ mı oluyor anlamadım" diye yazdı.

Bir sonraki videosunda da "Ne demişler: Dal rüzgarı affetse de bir kere kırılmıştır. Budama kırılmaya girmiyor değil mi? Bir de ağacın tribini çekmeyelim" notunu ekledi.





,YAPTIRDIĞI EVDE DOĞANIN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Nurgül Yeşilçay İzmir'de yaptırdığı köy evi sayesinde doğanın farklı yüzlerini yaşayarak görüyor.

Her ne kadar çiftlik evi olsa da Yeşilçay'ın evinde her tür konfor var. Yüzme havuzu da buna dahil.

Bu yeni evin sosyal medyada en çok tanınan bölümü de mutfak. Yıldız, sık sık mutfağına girip takipçilerine tariflerini verdiği yemekler yapıyor.

Bazen Yeşilçay'a sevgilisi Necati Kocabay da yardım ediyor.









