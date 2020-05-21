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İzin belgemiz var
Şeyda Coşkun ve eşi Uğursay Yeğin, 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde Arnavutköy sahilinde görüntülendi.
Bir polis memuru, çifti durdurup “Nereye gidiyorsunuz?” diye sordu. Maske takmayan Yeğin, cep telefonunu polise göstererek “Daha önceden sipariş verdiğimiz ürünleri marketten almaya gidiyoruz” dedi. Şeyda Coşkun da muhabirlerin sorularına şöyle yanıt verdi: “Yürüyüşe çıkmadık, restoranımızın eksiklerini almaya gittik. İzin belgemiz vardı, onu gösterdik.”
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