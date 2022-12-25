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İzin almıyor, verdiği sözleri tutmuyor... Her filmi davalık!

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#MUSTAFA USLU#ÇİÇERO#MÜSLÜM
İzin almıyor, verdiği sözleri tutmuyor... Her filmi davalık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 07:27

Yapımcı Mustafa Uslu, son projesi “Garip Bülbül Neşet Ertaş”ın gösteriminin Ertaş ailesi tarafından durdurulmasına, 65 milyon lira harcadığını söyleyerek isyan etti. Bu durum Uslu’nun başına ilk kez gelmiyor.

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İZİN ALMIYOR

Mustafa Uslu, Müslüm Gürses, Naim Süleymanoğlu gibi Türkiye’nin tanıdığı ünlü isimlerin filmlerini çekti. Bu filmlerin hemen hepsi davalık oldu. Uslu’nun filmlerinin mahkemeye taşınmasının nedeni ise ortak: Ailelerden izin almaması ve verdiği sözleri tutmaması.

AYLA

Yapımcı adını ilk olarak 2017 yılında çektiği “Ayla” filmiyle duyurmuştu. Filmde hikâyesi anlatılan Süleyman Dilbirliği’nin kızı Sebahat Dilbirliği, “Mustafa Uslu babamı dolandırdı” iddiasıyla ünlü yapımcıya dava açmıştı.

İzin almıyor, verdiği sözleri tutmuyor... Her filmi davalık

MÜSLÜM

Müslüm Gürses’in o dönem hayatta olan eşi Muhterem Nur, kendisine yapım için ödeme yapılmadığını belirtti. Ayrıca Gürses’in gömlek ve yüzüğü bir ödül töreninde satıldı. O eşyaların eşine ait olmadığını öne süren Nur, Uslu hakkında nitelikli dolandırıcılık davası açtı.

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İzin almıyor, verdiği sözleri tutmuyor... Her filmi davalık

CEP HERKÜLÜ: NAİM

“Cep Herkülü: Naim” filmi 2019 yılında seyirciyle buluştu. Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu, “Ne babamızın madalyalarının filmde kullanılmasına ne de filmin gösterilmesine iznimiz vardır” diyerek dava açtı.

İzin almıyor, verdiği sözleri tutmuyor... Her filmi davalık

ÇİÇERO

II. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sı için çalışan casus Elyesa Bazna’nın üç kızı, filmin izin alınmadan çekildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Başrol Erdal Beşikçioğlu da ücretinin ödenmediği iddiasıyla Uslu’nun yapım şirketi hakkında 277 bin TL’lik icra takibi başlattı.

İzin almıyor, verdiği sözleri tutmuyor... Her filmi davalık

NEŞET ERTAŞ GARİP BÜLBÜL

Uslu’nun son projesi “Neşet Ertaş Garip Bülbül” 23 Aralık’ta vizyona girecekti. Ancak filmin gösterimi, Neşet Ertaş’ın çocuklarının açtığı davayla durduruldu. Sanatçının çocukları, film için kendilerinden izin alınmadığını öne sürdü.

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İzin almıyor, verdiği sözleri tutmuyor... Her filmi davalık

EV ALIP MAĞDUR ETTİ

Eski yapımcı Ahmet Altınbaşak, geçmişte aynı ajansta çalıştığı Mustafa Uslu’nun kendisini de mağdur ettiğini öne sürdü: “Ona 5-6 yıl önce 3.5 milyonluk reklam işi bağladım. Bunun karşılığında 2018 yılında bana 550 bin liraya Esenyurt’tan ev aldı. ‘Kredi çekeyim, bitince tapuyu size vereyim’ dedi. Aradan uzun zaman geçti. Etrafına ‘Öyle bir söz vermedim’ demiş. Ofisine gittim, kavga ettim. Sonra ‘Evimi işgal ediyorlar’ diye karar çıkardı. Daha sonra şikayetinden vazgeçti. Geçen haftalarda eve icra memurları geldi, ‘Bu evin üzerinde çok icra var’ dediler. Savcılığa suç duyurusunda bulundum.”

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İzin almıyor, verdiği sözleri tutmuyor... Her filmi davalık

Çektiği çoğu biyografide ailelerle mahkemelik olan yapımcı Mustafa Uslu hakkında Büyükçekmece 1. İcra Dairesi’nde de 50 milyon TL’nin üstünde icra ve haciz dosyası var.

Eski eşiyle de davalık oldu

Mustafa Uslu, çocuklarının annesi Öznur Dursun’dan 6 yıl önce boşanmış, çocukların velayetini anneye veren mahkeme, yapımcının aylık 12 bin lira nafaka ödemesine hükmetmişti. Ancak nafaka ödemeyince, eski eşiyle de davalık oldu.

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