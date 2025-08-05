İyi yaşasın diye üvey anne eline bırakmıştı... Biricik oğluyla tatilden tatile buluşuyor... Senin için dayanırım hasrete!

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Genel olarak kimse bunu yapmaz. Yapmamak için sonuna kadar direnir....

Hatta tam tersine kendisi yemez yedirir, kendisi giymez giydirir. Ne yapar ne eder evladını yanında babası bile olsa başka bir kadının eline bırakmaz.

Ama dünyada böyle bir örnek var.

Bu genç kadın geçmişte aşk yaşadığı sevgilisinden dünyaya gelen oğlunu öyle zorlamayla değil tamamen kendi isteğiyle eski aşkının ve onun yeni karısının yanına bıraktı.

Üstelik de yeni eşinden olan çocuklarıyla birlikte yaşıyor o evlat şimdi.

ASLINDA REFAH İÇİNDE YAŞIYOR PARASINI DA KENDİ KAZANIYOR

Aslına bakılırsa bu genç anne çalışıp kendi parasını kendi kazanıyor. Ortalamanın üzerinde rahat bir hayat yaşayacak kadar da çok parası var.

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Ama yine de söylediğine göre de bunu oğlunun daha iyi okuması, eğitim alması ve daha güvenli yaşaması için yaptı.

Okullar yaz tatiline girince de oğlunu aldı ve hem kendi memleketine, anne ve babasının yanına hem de lüks bir tatile götürdü.

Kimden mi söz ediyoruz böyle!

İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNİN ÜVEY ÇOCUĞU

İngiliz kraliyet ailesinin geçmişte olsa belki hiç istemeyeceği ama bugün bağrına bastığı "üvey evladı" Christopher Woolf Mapelli Mozzi'den… Ya da aile içindeki adıyla Wolfie'den..

Wolfie, Prenses Beatrice'in kocası Edoardo Mapelli Mozzi'nin eski sevgilisi Dara Huang ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu.

Tanınmış bir mimar olan Dara Huang, Mapelli Mozzi ile ilişkisinden dünyaya gelen oğluyla yine bir yaz tatilinde buluştu.

Onu yine Çin kökenli dedesi ve anneannesi ile bir araya getirdi.

Yaşlı çiftin torunlarıyla hasret gidermesini sağladı. Sonra da Wolfie ile birlikte tropikal bir bölgede tatile çıktı.

Hatta bu yaz tatilinde oğluna kendi atalarının dili olan Çinceyi öğretmeye bile başladı.

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Dara Huang, oğluyla okul tatillerinde buluşuyor.





Bu gelenek yine bozulmadı... Huang, 8 yaşına gelen oğlunu önce Çin kökenli dedesi ve anneannesi ile buluşturdu. Sonra da onunla birlikte tropikal bir bölgede lüks bir tatile çıktı.





Küçük Wolfie, 90 yaşına giren dedesiyle de hasret giderdi.





Anne ile oğulun arasına tatilin ardından yine kilometreler ve yine hasret girecek.





Huang'ın paylaşımına bakılırsa küçük Wolfie, kız kardeşi yani Prenses Beatrice ve Edoardo Mapelli Mozzi'nin kızı Sienna için bir de elbise beğenip satın aldı.

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TATİL SONUNDA YİNE İNGİLTERE YOLU GÖRÜNDÜ

Ama tatil bittiğinde küçük Wolfie, yine İngiltere'ye, babası Edoardo ve üvey annesi Prenses Beatrice ile onların iki kızı Sienna ve Athena ile yaşadığı İngiltere'nin yolu göründü.

ABD'de yaşayan Dara Huang ile Wolfie'nin arasına yine kilometreler ve hasret girecek. Bir dahaki tatile kadar.

Peki Dara Huang, bunu neden yaptı dersiniz? Yani biricik evladını yanında babası Edoardo Mapelli Mozzi olsa da niye başka bir ülkede üvey annesinin yanında bıraktı?

Anlattığına göre bütün bunları evladının iyiliği, daha iyi okullarda okuyup daha güvenli bir hayat sürmesi için tercih etti.

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ESKİ SEVGİLİSİYLE ARASI GAYET İYİ

İlk anda sanıldığının aksine Huang ile eski sevgilisi Edoardo Mapelli Mozzi'nin arası hiç kötü değil. Dara Huang, oğlunun daha güvenli bir çevrede büyümesi için İngiltere'de babası Edoardo ve üvey annesi Prenses Beatrice ile birlikte kalmasını kendisi istedi.

Hatta Huang, bir röportajında söylediği gibi hem Edoardo hem de ortak çocukları Wolfie adına çok mutlu.

Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda söylediği gibi eski nişanlısı Edoardo'nun kendisini böylesine seven ve sahip çıkan bir aileye damat olmasından dolayı mutlu.

Bu konudaki görüşlerini şöyle ifade etti Dara Huang "Onun etrafında bu kadar çok pozitif insan olduğu için ben de kendimi şanslı hissediyorum."

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Dara Huang, bu söylediklerinin hayata bakış açısıyla ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.

'ÇOCUĞU TEMİNAT OLARAK GÖRMEK DOĞRU DEĞİL': Başarılı mesleki kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Huang "Ayrıldıktan sonra çocuklarını teminat olarak ellerinde tutan insanları hiç anlamıyorum. Bu bana saçma geliyor" diye konuştu bu konuda. Sonra da bunun mutlu bir yuva ve mutlu bir yaşam tarzı yaratmakla ilgili olduğunu ekledi.





BAŞTA ÜVEY ANNESİ, TÜM KRALİYET AİLESİ KÜÇÜK ÇOCUĞU BENİMSEDİ

Bu arada Buckingham Sarayı'nın da Edoardo Mapelli Mozzi ve eski sevgilisi Dara Huang'ın oğlu Wolfie'yi benimsediğini de hatırlatalım.

Zaman zaman babası ve üvey annesiyle birlikte bazı etkinliklere katılan küçük Wolfie'nin adı Beatrice ve Edoardo'nun yeni bir bebek beklediğini ilan eden resmi duyuruda da geçiyordu.

Sadece bu da değil...

Beatrice, üvey oğlunun kendisi için "bonus çocuk" olduğunu her fırsatta söylüyor. Aynı zamanda annesi Sarah Ferguson da küçük çocuktan "torunum" diye söz ediyor.

PRENSES ONUN SAYESİNDE PUAN TOPLADI: Belli ki İngiliz kraliyet ailesinin çocuklu damadı Edoardo Mapelli Mozzi, çoktan herkesin sevgisini ve kabulünü kazanmış durumda. Zaten annesine göre de Wolfie'nin bir babası ama iki annesi olması onun ne kadar şanslı olduğunu gösteriyor.

İTALYAN KÖKENLİ ARİSTOKRAT BİR AİLEDEN GELİYOR: Buckingham Sarayı'nın 'çocuklu damadı' Edoardo Mapelli Mozzi, İtalyan kökenli aristokrat bir aileden geliyor. 2007 yılında Banda adını verdiği emlak şirketini kuran Mozzi'nin üvey babası İngiltere'nin eski başbakanlarından James Cameron'ın yakın arkadaşlarından biriydi. Öz babası ise Kont unvanı taşıyan Alessanro Mapelli Mozzi. 34 yaşındaki Mozzi, bir emlak geliştirme ve iç tasarım şirketi olan Banda Property’nin CEO’su. Milyoner olduğu belirtilen işadamı, 2007’de müşterileri için “Londra’nın en çok arzu edilen mülklerini” bulan organizasyonu kurdu.





'OĞLUM OKULDA VURULMAYACAK... GECE RAHAT UYUYORUM'

Wolfie'nin neden annesiye ABD'de değil de babası ve üvey annesiyle birlikte İngiltere'de yaşadığına gelirsek... Edoardo Mapelli Mozzi'nin, mimar olan Uzakdoğu kökenli Amerikalı eski nişanlısı Dara Huang da eleştiri oklarından nasibini aldı bu süreç içinde.

Bazı kişilere göre Huang, küçücük çocuğunu, yanında babası bile olsa, kilometrelerce uzakta başka bir ülkede "üvey anne" eline bırakmıştı. Ama anne Dara Huang bütün bu iddialara yanıt verdi.

Buna göre, 34 yaşındaki Prenses Beatrice'in eşi, İngiliz kraliyet ailesinin damadı 36 yaşındaki Edoardo Mapelli Mozzi'nin eski nişanlısı Dara, oğlu Wolfie'nin İngiltere'de yaşamasından memnundu.

Dara Huang, online olarak yaptığı açıklamasında "Oğlumun, ABD'de eğitim görmeyecek olmasından memnunum" dedi.

Kendisinin de yaşadığı ABD'yi "silahlanmış bir ülke olarak tanımlayan Huang, ülkede sık sık yaşanan okul katliamlarına gönderme yaparak "Oğlumun, bir gün okul sırasında ölmeyeceğini bilerek gece rahat uyuyabiliyorum" dedi.

Mapelli Mozzi ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlunun İngiltere'de eğitim görmesinden duyduğu memnuniyeti böyle ifade etti ünlü bir mimar olarak bilinen Dara Huang.