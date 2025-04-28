İyi ki doğmuşsun gelin hanım! Aşk kolyesini de boynuna astı

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Varlıklı olsa da sıradan bir aileden geliyordu... Kendine bambaşka bir gelecek planı yapmıştı, baba mesleğini sürdürecekti. Hatta üniversite eğitimini de buna uygun şekilde tamamlamıştı.

Ama hayatın onun için bambaşka sürprizleri vardı. Bir arkadaşı aracılığıyla ülkesinin gelecekteki kralıyla tanıştı... İkisinin de gönlü birbirine ısındı. Aileleri de ilişkiyi onaylayınca önce nişan sonra ardından düğün geldi...

İki genç ülkenin tarihine geçen bir törenle hayatlarını birleştirdi. Bir yıldan biraz fazla bir zaman geçtikten sonra da ilk bebekleri dünyaya gözlerini açtı.

Şimdi hayatın güzel sürprizlerini yaşayan o genç kadın önemli bir yıl dönümü nedeniyle bir kez daha dünya gündeminin ilk sıralarına çıktı.

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28 NİSAN'DA DÜNYAYA GELMİŞTİ... 31 YAŞINA GİRİYOR

Bu kısaca anlattığımız kişi Ürdün kraliyet ailesinin gelini, Veliaht Prens Hüseyin'in karısı Prenses Rajwa.

Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın dört çocuğunun en büyüğü olan Prens Hüseyin ile 2023 yılında evlenen Rajwa, bugün yani 28 Nisan'da 31 yaşına girdi...

Geçen yılın ağustos ayında İman adını verdikleri kızlarını dünyaya getirerek ilk kez anne olan Rajwa'nın bu özel günü elbette aile içinde kutlanacak.

Ama ailenin resmi Instagram hesapları da bu önemli günü unutmadı.. Rajwa'nın yeni yaşı için ilk mesaj kocası Prens Hüseyin'den geldi.

'SANA MİNNETTARIM'

Birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaşan Hüseyin karısına "Mutlu yıllar Rajwa… İman'ın ve benim hayatıma getirdiğin sevgi, nezaket ve sıcaklık için minnettarım" diye seslendi.

Bu arada Prenses'in 31 yaşına girmesi nedeniyle aile tarafından bir de resmi portresi yayınlandı.

O karede yalnız başına görülen Rajwa'nın boynundaki aşk kolyesi de dikkatlerden kaçmadı.

Rajwa'nın boynundaki kolyede hem kendisinin hem de kocası Hüseyin'in isimlerinin baş harfleri yer alıyor. İkisinin ortasında ise tek bir pırlanta bulunuyor.

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Prenses Rajwa'nın resmi portresinde kendisinin ve kocasının isimlerinin baş harflerini taşıyan kolye dikkatlerden kaçmadı. Bu arada bu harflerin Ürdün'ün resmi dili olan Arapçanın alfabesinde yer aldığını not düşelim.

2022 YILINDA NİŞANLANDILAR

2022 yılında dünyanın en çok dikkat çeken ailelerinden birine mensup olan Prens Hüseyin ile nişanlanıp dünya sahnesine çıkan Rajwa'nın hayatı o noktadan sonra belki kendisinin bile gençlik yıllarında hayal etmediği bir noktaya geldi.

Nişan yüzüğü parmağına takıldığı andan itibaren Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı olarak tanınan Prenses Rajwa, 2023 yılının 1 Haziran günü Prens Hüseyin ile evlendi.

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Hem de benzerine 30 yıldır rastlanmayan gösterişli bir törenle.

İLK BEBEKLERİ GEÇEN YIL DÜNYAYA GELDİ

Ürdün tahtının gelecekteki sahipleri Rajwa ile Hüseyin, geçen yıl ağustos ayının başından bu yana da dünya gündeminin ilk sırasında yerlerini aldı. Bunun nedeni de ilk bebeklerine kavuşmaları.

Düğünden 10 ay sonra gelen bebek haberi sonunda tamamına erdi ve Rajwa ile Hüseyin, İman adını verdikleri ilk çocuklarını, minik kızlarını kucaklarına aldı.

Bu sayede Kraliçe Rania ve Kral Abdullah da ilk torun sevincini yaşamış oldu.

Ürdün'ün gelecekteki kraliçesi Rajwa ya da eski adıyla Rajwa Al Saif, Suudi Arabistan'ın önde gelen ailelerinden birinin üyesi olarak dünyaya gözlerini açtı.

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İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNİN GELİNİ KATE'E BENZETİLDİ

1994 doğumlu Riyad doğumlu Rajwa, o nişan haberinin duyurulmasından sonra bir anda dünyadaki monarşi ailelerini yakından takip edenlerin ilgi odağına girdi.

Uzun saçları, endamı, sıcak gülümsemesi, güvenli ve ölçülü duruşuyla İngiliz kraliyet ailesinin gözde gelini Prenses Catherine'e yani Kate Middleton'a benzetildi.

Durum böyle olunca tam da "bin bir gece masalları"ndaki prensesler gibi bir izlenim yaratan Rajwa'nın kim olduğu merak uyandırdı.

Nişan haberi duyurulduğunda genç kızla ilgili en çok bilinen ayrıntı Suudi Arabistanlı çok zengin bir iş insanının kızı olduğuydu. Rajwa ilk anda sadece varlıklı bir iş insanının kızı gibi görünse de durum tam olarak öyle değil.

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Ülkesinin önde gelen ailelerinden birine mensup. Annesi, Suudi Arabistan Kralı'nın annesinin soyundan geliyor.

ASLINDA MİMAR OLACAKTI

Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden mezun olan babası Halid Bin Musaid bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, inşaat mühendisi. Aynı zamanda önde gelen bir inşaat şirketinin kurucusu.

Rajwa da babası gibi üniversite mezunu. Onun gibi kendi ülkesi dışında tamamladı eğitimini. ilk ve ortaokulun ardından ABD'deki Syracuse Üniversitesi'nde mimari eğitimi gördü.

Yani Ürdün sarayının gelini Rajwa, büyük olasılıkla mesleğini yapmayacak ama bir mimar.

Syracuse'deki eğitiminin ardından Los Angeles'a geçen Rajwa orada da Fashion Institute of Design and Merchandising'de eğitimini sürdürdü. O sırada bir yandan da bir mimarlık firmasında çalıştı. Ama sonra kader onun yolunu Prens Hüseyin aracılığıyla Ürdün sarayına ulaştırdı.

ONU DÜNYAYA 'ÜÇÜNCÜ KIZIM' DİYE TANITTI

Prens Hüseyin ile Rajwa El Sahif'in nişanlandığı haberi Ürdün kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesaplarından 17 Ağustos 2022 günü duyuruldu.

Kraliçe Rania kendi Instagram hesabını kullanarak dört çocuğunun en büyüğü olan Hüseyin'in evliliğe ilk adımı attığı haberini takipçileriyle paylaştı.

Kraliçe Rania, Kral Abdullah ile evliliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Veliaht Prens Hüseyin'in Rajwa Al Saif ile nişanlandığını Instagram hesabından "benim üçüncü kızım" sözleriyle duyurdu.

NASIL TANIŞTIKLARI MERAK KONUSU OLDU

Bu arada Rajwa ile Hüseyin nişanlandıktan sonra nasıl tanıştıkları da merak konusu oldu. Bu tür göz önünde insanlar söz konusu olduğunda hep yaşanan bir durumdan onlar da nasiplerini aldı.

Çiftin, görücü usulü tanıştığı, bu tanışıklıkta da Rajwa'nın annesinin etkisi olduğu konuşuldu. Fakat düğüne birkaç ay kala Prens Hüseyin, şu anda karısı ve çocuğunun annesi olan Rajwa ile nasıl tanıştığını katıldığı bir sohbette anlattı.

Prens "Rajwa ile eski bir okul arkadaşım aracılığıyla tanıştım. Kendimi şanslı olarak nitelendiriyorum. Çünkü insan her gün Rajwa gibi biriyle tanışmaz" dedi. Yani özetlemek gerekirse Prens Hüseyin, Suudi Arabistanlı Rajwa al Saif ile nasıl tanıştığını açıklayarak bu konuda iddialar ileri sürenlere de "ters köşe" yapmış oldu.

Kraliçe Rania, gelini Rajwa'nın aileye katılımını duyururken coşkulu kelimeler sarf etmişti. Kına gecesinde de gelinine yönelik sözleri bunların bir devamı niteliğindeydi.

Kraliçe Rania, gelini Rajwa'dan " Dünyanın en tatlı ve en güzel müstakbel gelini" diye söz etti. Sonra da Rajwa'nın, kendisi için, dünyaya getirdiği kızları Iman ve Salma kadar değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Rania, kına gecesi sırasındaki duygu dolu konuşmasında, Hüseyin yanlarına gidip Rajwa ile evlenmek istediğini söylediğinde kendisinin ve kocası Kral Abdullah'ın ne kadar mutlu olduklarını hatırlattı.

Ardından da şu sözleri sarf etti: " Rajwa, benim oğlum için ettiğim bütün duaların en mükemmel cevabı." Kraliçe oğluyla gelinine "Daima birbiriniz için mutluluk kaynağı olun" diye seslendi.

Kraliçe'nin duygu dolu konuşmaları sırasında gelin Rajwa'nın zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.