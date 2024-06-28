İyi ki doğdun Hüseyin'im... Bebeğinizin doğmasını sabırsızlıkla bekliyorum

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Gerçekten de öyle oldu. Sadece kendi coğrafyalarından değil dünyanın dört bir yanından ülke temsilcileri, kraliyet ailesi üyeleri onların mutluluğuna tanıklık etti.

Günler öncesinden başlayan kutlamalar, aynı gün içinde yapılan nikah, düğün ve düğün yemeğiyle tamamlandı.

Zaten çok zaman geçmeden de genç çiftin ilk bebeklerini beklediği haberi geldi. Şimdi sadece onlar değil bütün bir aile aralarına katılacak bu yeni bebeği bekliyor.

GEÇEN YIL EVLENEN BABA ADAYI BİR YAŞINA DAHA GİRDİ

İlk bebek heyecanı yaşayan bu mutlu çift, Ürdün Kralı Abdullah ile Ürdün Kraliçesi Rania'nın dört çocuğunun en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin ile karısı Prenses Rajwa.

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2023 yılının 1 Haziran günü gösterişli bir törenle hayatlarını birleştiren Hüseyin ile Rajwa, şimdi de ilk bebeklerini yani tahtın gelecekteki sahibini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Ürdün kraliyet ailesi, hamileliğin süresini net olarak açıklamasa da gelin Rajwa'nın karnına bakılırsa bunun için de fazla beklemeleri gerekmeyecek.

Bu arada yakında baba olmaya hazırlanan Prens Hüseyin de yeni yaşına girdi. 28 Haziran 1980 günü dünyaya gözlerini açan Hüseyin'in doğum günü elbette aile içinde kutlanacak.

Ama annesi Kraliçe Rania, en büyük çocuğu, ilk göz ağrısı oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından da kutladı.

'İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİ HÜSEYİN'İM'

Kraliçe Rania, oğlu Hüseyin ile "Kızım gibi seviyorum" dediği gelini Rajwa'nın bir pozuna yer verdi Instagram sayfasında. Siyahlar içindeki Hüseyin ile tıpkı bir yıl önce evlendiği günkü gibi beyazlar giyen Rajwa'nın birlikte çekilen bu pozu eşliğinde de oğluna iyi dileklerini sundu Rania.

Kraliçe mesajında " Doğum günün kutlu olsun benim sevgili Hüseyim'im. Seni ve Rajwa'yı ebeveyn olarak görmek için sabırsızlanıyorum" diye yazdı. Kraliçe'nin bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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Ürdün'ün gelecekteki kralı Hüseyin ile Rajwa'nın bir bebek beklediği geçen nisan ayında resmen duyurulmuştu. Açıklamada, çiftin bebeğinin bu yaz aylarında dünyaya geleceği de belirtildi.

Çiftin bebek beklediği geçtiğimiz nisan ayında açıklandı.

İlk bebeğine hamile olan Prenses Rajwa, kocası Hüseyin tahta geçince Ürdün Kraliçesi unvanını alacak.





GEÇEN YIL HAZİRAN AYINDA EVLENDİLER

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa, geçen yıl gösterişli bir törenle evlendi. Suudi Arabistanlı, varlıklı bir ailenin kızı olan Rajwa Al Saif ile Hüseyin'in düğününe dünyanın dört bir yanından kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra devlet yöneticileri ve ülke temsilcileri katıldı.

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O gün gelin Rajwa kadar kayınvalidesi Kraliçe Rania da şıklığı ve güzelliğiyle göz doldurdu.

Geçen yıl Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın büyük kızı Prenses Iman da Jamel Thermiotis ile evlenmişti. O düğün de çok konuşuldu.

Fakat aynı yıl içinde yapılan bu ikinci düğün ilkinden daha gösterişliydi. Bunun nedeni de Hüseyin'in veliaht prens olması elbette.

Birçok yoruma göre 1993 yılında gerçekleşen Rania ve Abdullah'ın düğününden 30 yıl sonra ilk kez bu kadar büyük ve gösterişli bir düğüne ev sahipliği yaptı Ürdün'ün başkenti Amman.

Rajwa ile Hüseyin'in düğünü günlerce hatta haftalarca gündemde kaldı. İleride Ürdün Kraliçesi unvanını taşıyacak olan Rajwa'nın gelinliğinden duvağına, başındaki tacından ayakkabılarına kadar bütün ayrıntılar masaya yatırıldı.

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KUTLAMALAR BİR HAFTA ÖNCE BAŞLADI

Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif'in düğününden bir hafta önce ilk kutlamalar başladı. Önce geçtiğimiz hafta gelin onuruna bir kına gecesi düzenlendi.

Beyaz üzerine altın rengi işlemelerle süslü kıyafetiyle parıldayan Rajwa'nın kına gecesine de kayınvalidesi Kraliçe Rania'nın yaptığı konuşma damgasını vurdu.

Düğünden bir gün önce de damat Hüseyin için Ürdün Silahlı Kuvvetleri'ndeki görev arkadaşları sürpriz bir parti düzenledi.

Aynı gün sokaklar da bayram yeri gibiydi. Ülkenin kültürel çeşitliliğini yansıtan müzik ve dans grupları sokaklarda geçit yaptı. Halkın büyük bölümü de genç prens ile gelinin mutluluğuna ortak oldu.

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GELİNİN AYAKKABILARI OLAY OLDU

Düğünün en çok ilgi çeken ayrıntılarından biri de uzun boylu bir genç kız olan Rajwa'nın düz topuklu ayakkabıları oldu. Özetlemek gerekirse bu ayakkabılar çok beğenilmedi. Sosyal medyada ciddi ciddi eleştirenler hatta alay konusu yapanlar bile oldu.

Bu yorumlara bakılırsa, binlerce kişi Rajwa'nın, gelinliğin altına giydiği ayakkabılardan gözlerini alamadı. Ama bunun nedeni o bir çift beyaz ayakkabının güzelliği değildi.

Bazı kişiler "Tamam, damattan uzun boylu görünmek istemiyorsan düz topuklu giy. Ama hiç değilse gelinliğe uyumlu, daha güzel bir model seçseydin" diyerek gelin Rajwa'ya seslendi.

Bazı kişiler de Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi örnek gösterdi bu konuda. Model karısı Carla Bruni'den daha kısa boylu olan Sarkozy, onunla arasındaki bu eşitsizliği dengelemek için yüksek tabanlı ayakkabı giyiyordu.

Yorum yapanlardan bazıları da damat "Keşke Damat Hüseyin de böyle yüksek tabanlı bir ayakkabı tercih etseydi" diyerek görüşlerini belirtti.

GELİNLE AYNI MODACIDAN GİYİNDİ

Genellikle bu tür davetlerde yer almayan Kate Middleton ile Prens William, hem nikaha hem de sonrasında düzenlenen düğüne katıldı. Middleton uçuk pembe renkli Eli Saab imzalı bir kıyafet giydi. Gelin Rajwa'nın nikahtaki gelinliğinin de aynı modacının imzasını taşıdığı dikkatlerden kaçmadı.

İngiliz kraliyet ailesinden Prenses Eugenie ve kocası Edoardo Mapelli Mozzi de düğündeydi. Hatta bir iddiaya göre Kate'in annesi Carole Middleton bile oradaydı.

Rajwa ile Hüseyin'in evliliği 2023'e 'yılın düğünü' olarak damgasını vurdu.