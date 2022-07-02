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DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Bir süredir Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Umut Evirgen, sevgilisinin doğum gününü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Evirgen, birlikte yer aldıkları karenin altına "İyi ki doğdun bir tanem" notunu düştü.

İYİ Kİ DOĞDUN SEROM!

İmaj danışmanı Önder Tiryaki de yakın dostu Serenay Sarıkaya’nın doğum gününü sosyal medyada kutladı. Birlikte çekilen karelerini Instagram hesabına yükleyen Tiryaki, duygusal bir de not düştü: “Çocukluğum, gençliğim, umudum, mutluluğum, boşvermişliğim... Alayını sevdiğim, iyi ki Serom.”

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'ASLI KOMİSER' SEZONU AÇTI

Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”da ‘Aslı Komiser’ rolüyle ekrana gelen oyuncu Deniz Çatalbaş, önceki gün Bodrum Türkbükü’ndeki Üzüm Kızı Beach’te denizden çıkarken görüntülendi. Oyuncu, arkadaşının kızıyla keyifli anlar geçirirken, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. (Kamil SÜMER)

DİNLENMEK İSTİYORUM

Büşra Develi, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Ünlü oyuncu, park halindeki motosikletinin üzerinde muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Son olarak “Erkek Severse” dizisiyle seyircinin karşısına çıkan Büşra Develi, bu yazı dinlenerek geçirmek istediğini söyledi: “Netleşen bir projem yok ama yazı dinlenerek geçirmek istiyorum. Yeni sezonda gelen işlere göre dijital mı TV mi olur diye karar vereceğim” dedi. (Behlül AYDIN)

DAHA CESUR BİR MELEK

Melek Mosso yeni şarkısı “Bu İş Bitmiş” için Kuruçeşme Korto adlı mekanda parti düzenledi.

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Parti öncesi soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı, “Bu sefer daha güçlü, daha kadınsı, daha ayakları yere basan bir Melek göreceksiniz” dedi. Mosso’ya sahne kıyafeti tartışmaları yüzünden Isparta konserinin iptal edilmesi de soruldu. Ünlü şarkıcı konuyla ilgili “O bir gafletti bence. Herkes gereken dersleri çıkartıp payını almıştır diye düşünüyorum. Ben işimi layıkıyla yapıyorum. Niyetim bu ülkenin divalarından biri olmak” dedi.

FESTİVAL COŞKUSU

Edis, Finike Festivali kapsamında Antalya’da konser verdi.

Antalyalı hayranlarını selamlayarak konserine “Martılar” ve “Arıyorum” şarkılarıyla başlayan Edis, dansları ve sahne performansıyla beğeni topladı. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Edis’e coşkulu seyircisi de konser boyunca eşlik etti.