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İyi ki doğdun annem!

#Ünlülerin Anneleri#İdo Tatlıses#Derya Tuna
İyi ki doğdun annem

Ünlü şarkıcı annesinin yeni yaşını sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

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İYİ Kİ!

Derya Tuna, 57 yaşına bastı. İdo Tatlıses, annesinin yeni yaşını Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla kutadı. 

İyi ki doğdun annem

Annesinin gençlik fotoğraflarını paylaşan İdo, altına "İyi ki doğdun annem" notunu düştü. Tuna'nın gelini Yasemin Şefkatli'den yorum gecikmedi. Şefkatli,  eşi İdo'nun paylaşımına "İyi ki..." notuyla karşılık verdi. 

İyi ki doğdun annem

BENİM ANNEM, GÜZEL ANNEM!

Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımından sonra ünlü yakışıklıların anneleri merak konusu oldu. İŞte ekranın, sahnenin 'yakışıklıları' ve onların hayatlarındaki en özel kadınlar!

YIL 1964

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Türkiye'de olduğu kadar dünya çapında dageniş bir hayran kitlesi edinen Mehmet Günsür anne ve babasının fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 

Günsür, siyah beyaz fotoğrafa " Anne ve baba... 1964" notunu düştü. Takipçileri Mehmet Günsür'ün paylaşımına "yakışıklılığınız annenizden" yorumunu yaptı.

İyi ki doğdun annem

SONUÇ BU!

Uraz Kaygılaroğlu anne ve babasının nişan günü çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Kaygılaroğlu, fotoğrafın altına "Büyüten anacığım,yapımda emeği geçen babacığım...Sonuç" notunu düştü.

İyi ki doğdun annem

ANNESİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Güliz İncekara, Arka Sokaklar'ın sevilen ismi Boğaç Aksoy'un annesi... İkili anne oğuldan ziyada abla kardeş gibi! İncekara, yüzhatlarını, gözlerini olduğu gibi oğluna vermiş...

İyi ki doğdun annem


Bir süredir kanser ile mücadele eden Boğaç Aksoy, tedavisinin bitişini annesile verdiği bu pozla kutlamıştı:

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"Canım annem her anımda yanımdaydı benim en güçlü diğer yarım..Tedavinin bitişini kahvelerimizle kutluyoruz..Allah tedavisi devam eden tüm hastaların yardımcısı olsun..Dualarım sizlerle."

"ANA YURDUM EKSPRES"

Konser maratonuna ara veren ünlü şarkıcı soluğu memleketinde aldı.

İyi ki doğdun annem


Instagram sayfasında paylaştığı aile fotoğraflarına beğeni yağdı...Fotoğrafın sahibi Mabel Matiz. Matiz, kısa kaçamağın fotoğraflarını "Ana yurdum ekspres" notu ile paylaştı.

ASKER UĞURLAMASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

İnci Hanım, bir dönem müzik dünyasında fırtınalar estiren Burak Kut'un annesi.

İyi ki doğdun annem


İnci Kut ilk kez oğlu Burak Kut'un asker uğurlamasında görüntülendi.

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AYNI KLİPTE BULUŞTULAR

Müziği kadar sinema filmleri ile de adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül'ün şöhreti annesine olan sevgisinin önüne geçemedi.

İyi ki doğdun annem


Kırmızıgül "Annem" şarkısının klip çekimi için annesi Fahriye Bazencir ile kamera karşısına geçmişti.

HER KONSERDE EN ÖNDE

Neşe Tevetoğlu bütün dünyanın tanıdığı Megastar Tarkan'ın annesi

İyi ki doğdun annem


Tevetoğlu, oğlunu neredeyse hiç bir konserinde yalnız bırakmıyor.

OĞLUNU HİÇ BIRAKMADI

Ayten İpek'in oğlu küçük yaşlardan beri sanat camiasının içinde.

İyi ki doğdun annem


Emrah ilk albümünü çıkardığı günden beri annesini yanından ayırmıyor.

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ANNESİNİN KOPYASI

Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan oyuncu Aras Bulut İynemli, annesi Sevtap İynemli'nin doğum gününü sosyal medya paylaşımı ile kutladı.

İyi ki doğdun annem


Instagram sayfasında annesinin fotoğrafını paylaşan İynemli, "İyi ki doğdun canım annem" notunu düştü. Aras Bulut'un annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

 

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#Ünlülerin Anneleri#İdo Tatlıses#Derya Tuna

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