İyi ki bu kızlar var! Ailenin onuru da geleceği de onlara emanet

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Dünyada milyonlarca kişinin aklına "monarşi" denilince İngiliz kraliyet ailesi geliyor ama en az onlar kadar dikkat çeken başka aileler de var.

Bunlardan biri de İspanyol kraliyet ailesi. Aslında bilenler bilir, on yıllardır söz konusu ailenin başından sorunlar, haklarında iddialar dinmek bilmiyor.

Eski kral Juan Carlos'ın adının karıştığı yolsuzluklar, karısı Sofia'yı herkesin gözü önünde aldatması... Hatta bu yüzden tahtını oğlu Felipe'ye beklenenden daha erken bırakıp Abu Dabi'de yaşamaya başlaması...

SKANDALLARIN BİTMEDİĞİ AİLEYE TAZE SOLUK GETİRDİLER

Ama İspanyol kraliyet ailesinin başındaki belalar bununla da bitmedi elbette. Daha bu yılın başlarında Kral Felipe'nin, karısı Kraliçe Letizia tarafından nasıl aldatıldığına ilişkin iddialar hem bir kitaba konu oldu hem de dünya basınının manşetlerinde "çarşaf çarşaf" yer aldı.

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Üstelik bu iddiaların dayanağı da Letizia'nın eski sevgilisi Jaime del Burgo idi. Hem Letizia'nın eski sevgilisi hem de kız kardeşinin eski kocası... Skandal, bir değil birkaç boyutluydu kısacası.

Elbette İspanyol kraliyet ailesi bütün bu iddialara yanıt vermedi. Hiçbir şey olmamış gibi hayatını sürdürdü. Sonuç olarak Kral Felipe'nin tahta çıkışının 10'uncu yıl dönümü kutlamaları bütün bu iddiaların gölgesi altında başladı.

AİLENİN YENİ YÜZLERİ VİTRİNDE

Her ne kadar İspanyol kraliyet ailesi Letizia'nın sadakatsizliğine dair iddialara doğrudan yanıt vermemiş olsa da bu konuda da gerekli adımları attı.

Ailenin geleceği olan bir yüzü "vitrine sürdü." Yani Felipe ile Letizia'nın büyük kızı, geleceğin kraliçesi Prenses Leonor, planlı bir şekilde ön plana çıkarıldı.

Ordu hizmetine başlaması, 18 yaşına girmesi derken, uzun sarı saçları, parlak mavi gözleriyle daha çocukluğunda halkın sempatisini kazanan genç kız daha fazla gözle görünür hale geldi.

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Felipe'nin tahta çıkışının 10'uncu yıl kutlamalarında Leonor'a kendisinden iki yaş küçük kız kardeşi de eşlik etti üstelik. Böylece Bourbon ailesi, bu iki genç prenses sayesinde ülkesinin gelecek nesilleriyle de arasında bir köprü kurdu.

Zaten uzmanlar da başta Leonor, sonra da kardeşi Sofia'nın, İspanyol kraliyet ailesinin geleceğini kurtaran kişiler olarak görüldüğünü savunuyor.

Leonor ve Sofia, babalarının tahta çıkmasının onuncu yılı nedeniyle bir haftadır düzenlenen etkinliklerde, deyim yerindeyse tahtın gerçek sahibini bile gölgede bıraktı. İki kardeş en sevimli ve sempatik halleriyle hemen hemen bütün etkinliklerde bir adım öne çıktı.

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Eski kral Juan Carlos hakkında yazdığı biyografiyle tanınan Ana Romero, İngiliz The Times gazetesine verdiği demeçte "İspanyol kraliyet ailesinin bu onuncu yıl kutlamasıyla, çok zor geçen bir dönemi geride bırakıp yeni bir sayfa açtığını" belirtti.

Romero "Felipe'nin saltanatının başlangıcı, şeffalık ve halkla iletişim konusunda yeni bir dönemin başlangıcıydı. Felipe ve ailesinin halkın kaygıları konusunda yoğun çalışmaları oldu" diye konuştu.

Onun fikrine göre gelecekte kralice unvanı alacak olan Leonor da bu konuda emin adımlarla ilerliyor. Ana Romero'ya göre, Leonor'un eğitimi gelecekte, görevlerini profesyonel şekilde yapabilecek şekilde yetişmesi üzerine odaklandı.

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BU KADAR GÖZ ÖNÜNDE OLMASI PLANIN BİR PARÇASI

Leonor'un, geçen yıl kutlanan 18'inci doğum gününden hemen önce halkın gözü önüne daha çok çıkmaya başlaması ve daha aktif roller üstlenmesi de bunun bir parçası.

Bir yandan Zaragoza Askeri Akademisi'nde eğitim gören bir yandan da görevlerini aksatmayan Leonor, son yıllarda ailesi hakkında ortalarda dolaşan ve aslında sadece bir kraliyet ailesine değim kimseye yakışmayacak iddialara karşı ailenin etkili bir silahı.

Sadece kraliyet uzmanlarına göre değil bu konuyu takip eden birçok kişiye göre de Leonor'un bu kadar ön plana çıkarılması bir tesadüf değil.

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Önceleri dedesi eski Kral Juan Carlos'un yarattığı kara para aklama skandalı ve sayısız ihanet söylentilerinin aile üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla genç prenses babası Felipe ile birlikte ön plana çıkarılıyordu.

Son dönemde ise bu kez annesi Letizia ile ilgili ihanet söylentilerinin dünyaya yayılmasından sonra Leonor bir kez daha ön plana çıktı.

İşte bu yüzden de Leonor'un askerlik pozlarının annesiyle ilgili dudak uçuklatan iddiaların ardından gelmesi dikkat çekti.

ANNESİYLE İLGİLİ SÖYLENTİLER DUDAK UÇUKLATTI

İspanya Kraliçesi Letizia yani Leonor'un annesi geçtiğimiz iki hafta boyunca eşine çok rastlanmayan bir takım söylentilerle gündemdeydi.

Eski sevgilisi ve aynı zamanda kız kardeşinin eski kocası olan iş insanı Jaime del Burgo'nun ileri sürdüğüne göre Letizia; kocası Felipe'yi kendisiyle aldattı.

Aslında del Burgo ile Letizia'nın ilişkisi ikisinin de gençlik yıllarına dayanıyordu. İş insanını iddiasına göre Letizia ile ikisi sevgiliydi. Sonra Letizia, Felipe ile evlendi ve onu terk etti.

Bunun ardından da del Burgo, Letizia'nın kardeşi Telma ile kısa bir evlilik yaptı. Fakat evliliği sırasında da eski sevgilisiyle görüşmeyi sürdürdü.

Bu arada Lezitia'nın kocasını daha önce de aldattığı hatta bu yüzden bir süre küçük kızlarını görmesine bile izin verilmediği söylentileri dolaştı.

Tabii ki bütün bunlara İspanyol kraliyet ailesinden yanıt gelmedi. Letizia ile Felipe resmi görevlerini her zamanki gibi sürdürüyor.

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GÜZEL PRENSES CAN SİMİDİ OLDU

Bütün bu dudak uçuklatan iddiaların üzerine Leonor'un fotoğraflarının yayılması "İspanyol kraliyet ailesi ortamı güzel prenses sayesinde yumuşatmaya, dikkatleri dağıtmaya çalışıyor" yorumlarına neden oldu.

Leonor günü gelip tahta geçtiğinde adını da tarihe yazdıracak. Bunun nedeni de genç kızın ülkesinin tarihinde 150 yılı aşkın bir süre sonra ilk hükümdar kraliçe unvanı taşıyacak olması. Yani bugünkü Danimarka Kraliçesi Margrethe'nin 'gerçek kraliçe' olarak anıldığı gibi Leonor da evlilik yoluyla değil tahtı babasından alan kraliçe olacak.