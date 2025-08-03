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‘İyi ki benim gibi yaşlılara da rol veriyorlar’ Efsane oyuncunun emekli olmaya hiç niyeti yok!

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#Harrison Ford#Star Wars#Indiana Jones
‘İyi ki benim gibi yaşlılara da rol veriyorlar’ Efsane oyuncunun emekli olmaya hiç niyeti yok
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 14:11

O artık Hollywood’un yaşayan efsanelerinden biri oldu. Uzun yıllar önce başladığı oyunculuk kariyerinde sinema tarihine geçmiş filmlerde rol aldı, afişte adının yazıldığı filmler gişe rekorları kırdı.

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Üstelik Steven Spielberg, George Lucas gibi en tanınmış yönetmenlerle çalıştı, oynadığı roller onunla öyle bir özdeşleşti ki yerine bir başka isim düşünmek bile imkansız hale geldi…

Indiana Jones serisinin yola gelmez arkeoloğu oldu, Star Wars serisinde Han Solo’yu oynadı, gelmiş geçmiş en büyük bilim kurgu filmlerinden Blade Runner’da başrolde parladı…

‘İyi ki benim gibi yaşlılara da rol veriyorlar’ Efsane oyuncunun emekli olmaya hiç niyeti yok

Artık 83 yaşında olan Harrison Ford, Hollywood'un “yaşlı adamları” işe almasından memnun olduğunu çünkü asla çalışmayı bırakmak istemediğini söylüyor

Son yıllarda sinemadan biraz uzaklaşıp televizyon dizilerine yönelen Harrison Ford burada da ilerleyen yaşına rağmen maharetini gösterdi ve oynadığı diziler biraz da onun adının etkisiyle çok sevilip, çok izlendi.

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‘İyi ki benim gibi yaşlılara da rol veriyorlar’ Efsane oyuncunun emekli olmaya hiç niyeti yok

Variety dergisinin son sayısına kapak yıldızı olan ve birbirinden güzle pozlar veren usta aktör dergiyle bir de kapsamlı röportaj yaptı.

Harrison, Variety dergisine emekli olup olmayacağı sorulduğunda, "Hayır. Bir oyuncunun mesleğinde çekici bulduğum şeylerden biri de yaşlıların rollerini oynayacak yaşlı insanlara da ihtiyaç duymalarıydı." dedi.

Bir western olan 1923 ve üçüncü sezonu yaklaşan Shrinking dizileriyle kendine yeni kuşaktan da sayısız hayran kazanmayı bildi.

‘İyi ki benim gibi yaşlılara da rol veriyorlar’ Efsane oyuncunun emekli olmaya hiç niyeti yok

Harrison Ford kariyeri boyunca Steven Spielberg, George Lucas ve Francis Ford Coppola gibi sinema sektörünün en büyük isimleriyle çalışmıştı.

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Usta oyuncu Hollywood’da 70'ler ve 80'lerde de çalışmış olmaktan dolayı kendini şanslı hissediyor.

Bunu “Sinema sektöründe çok heyecan verici bir dönemden bahsediyorsunuz. 70'lerin sonları ve 80'ler boyunca, hepsi hem ruhen hem de zihnen son derece bağımsız, kendi filmlerini kendi tarzlarında çekmek isteyen genç bir film yapımcıları grubu vardı ve hepsi aynı anda sahneye çıktı” diye anlatan Ford bu kuşaktan olduğu için kendini şanslı sayıyor.

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‘İyi ki benim gibi yaşlılara da rol veriyorlar’ Efsane oyuncunun emekli olmaya hiç niyeti yok

Oldukça mütevazı olmasıyla tanınan Ford Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri olmasına rağmen aslında bu şöhreti hiç istememiş, işini iyi yapan iyi bir karakter oyuncusu olmanın hayalini kurmuştu: “Hiçbir zaman bir karakter oyuncusundan daha fazlası olmayı beklemedim. Hiçbir zaman oyunculuktan para kazanan biri olmaktan daha fazlası olmak istemedim”

Harrison Ford onu büyük bir yıldız yapan Star Wars serisinde çok sevilen Han Solo karakterini canlandırdı, ancak orijinal filmin bir devam filmine yol açıp açmayacağından bile emin değildi.

‘İyi ki benim gibi yaşlılara da rol veriyorlar’ Efsane oyuncunun emekli olmaya hiç niyeti yok

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Deneyimli oyuncu "Başladığımızda başka bir film olup olmayacağını gerçekten bilmiyordum ve başka bir film olup olmayacağını bilmediğim için -ve elimde sadece ilk filmin senaryosu olduğu için- devam filmi anlaşmasını bile imzalamadım” diyor…

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#Harrison Ford#Star Wars#Indiana Jones

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