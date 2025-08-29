Ä°yi bak evladÄ±m... BÃ¼yÃ¼yÃ¼nce senin dostun olacak

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte bunlar arasÄ±nda biri var ki aslÄ±nda sÄ±nÄ±rsÄ±z olanaklara sahip olmalarÄ±na, baÅŸka yerlerde de evleri bulunmasÄ±na raÄŸmen Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±nÄ± doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda bÃ¼yÃ¼tmeyi tercih etti...

Ä°ki kÄ±zlarÄ±nÄ± toprakla tanÄ±ÅŸtÄ±ran, sebze ve meyve yetiÅŸtirmeyi Ã¶ÄŸreten bu iki genÃ§ Ã¼nlÃ¼ aynÄ± ÅŸeyi daha bir yaÅŸÄ±na bile gelmemiÅŸ oÄŸullarÄ±yla yaÅŸÄ±yor ÅŸimdi.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re onu da doÄŸayla haÅŸÄ±r neÅŸir yetiÅŸtirme konusunda son derece kararlÄ± ikisi de.

Ã‡OCUKLARINA KÃœÃ‡ÃœK YAÅžTA DOÄžAYA SAYGIYI Ã–ÄžRETTÄ°LER

BÃ¶yle anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, Katherine Schwarzenegger ile kocasÄ± Chris Prattâ€¦

Ä°ki kÄ±zlarÄ±nÄ± Ã§iftliklerinde bÃ¼yÃ¼ten Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, aynÄ± durumu 9 aylÄ±k oÄŸullarÄ± Ford Fitzgerald ile de yaÅŸÄ±yor...

Hollywood'un emektarlarÄ±ndan Arnold Schwarzenegger ile eski arÄ±sÄ± Maria Shriver'Ä±n dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Katherine, kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunu kucaÄŸÄ±na alÄ±p arazilerinde sabah gezmelerine Ã§Ä±karÄ±yor.

Son zamanlarda yetiÅŸtirdikleri hayvanlarla da tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor minik oÄŸlunu.

Katherine, Ford ile atlarÄ±ndan birinin tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± anlarda Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

ATLARINDAN BÄ°RÄ°YLE OÄžLUNU TANIÅžTIRDI

Bu arada Ã§ocuk kitaplarÄ± bulunan Katherine yakÄ±n zamanda piyasaya Ã§Ä±kacak olan kitabÄ± Kat ve Brandy'den de sÃ¶z etmeden geÃ§emedi.

35 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annsei "Cinco, Ford ile tanÄ±ÅŸÄ±yor. Bu bÃ¼yÃ¼lÃ¼ bir andÄ±. BÃ¶yle anlar bana Kat ve Brandy'i neden yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ± hatÄ±rlatÄ±yor" diye yazdÄ±.

ArdÄ±ndan da "Her hayvanÄ±n gÃ¼zelliÄŸini, saÄŸladÄ±klarÄ± iyileÅŸtirici gÃ¼cÃ¼ ve bu deneyimleri kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardan itibaren Ã§ocuklarla paylaÅŸmanÄ±n ne kadar Ã¶zel olduÄŸunu kutluyoruz" satÄ±rlarÄ±nÄ± ekledi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Katherine Schwarzenegger ve Chris Pratt, zaman zaman sosyal medya hesaplarÄ±ndan Ã§ocuklarÄ±yla birlikte doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri hayatla ilgili paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±yor.

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce de Katherine iki kÄ±zÄ±nÄ±n nasÄ±l sebze ve meyve topladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, artÄ±k Ã§iftÃ§ilikten anlar hale geldiklerini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren bir paylaÅŸÄ±m yapmÄ±ÅŸtÄ±.



Bu arada Katherine Schwarzenegger'Ä±n kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±ndan beri binicilik sporuyla uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.Â

ÃœNLÃœ Ã‡Ä°FT YILLARDIR DOÄžANIN KOLLARINDA YAÅžIYOR

2019 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli olan Ã§ift, hayatlarÄ±nÄ± ikisi kÄ±z biri erkek Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla birlikte kendilerine ait Ã§iftlikte sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Zaten yÄ±llardÄ±r bir Ã§iftlik sahibi olan ve bir yandan da hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸan Chris Pratt, belli ki Ã§ocuklarÄ±na da doÄŸayÄ± sevdirmeyi, onlarÄ± doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda yetiÅŸtirmeyi amaÃ§ edindi.

Elbette karÄ±sÄ± Katherine Schwarzenegger da...

GenÃ§ Ã§ift, kÄ±zlarÄ± 4 yaÅŸÄ±ndaki Lyla Maria ve 2 yaÅŸÄ±ndaki Eloise Christina'yÄ± Ã§oktan toprakla, doÄŸayla tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. HenÃ¼z bebek olan oÄŸullarÄ± Ford Fitzgerald da onlarÄ±n kucaÄŸÄ±nda Ã§iftlik hayatÄ±na alÄ±ÅŸÄ±yor.

HASAT ZAMANI GELDÄ°

Her ne kadar ekonomik olarak her tÃ¼r imkanlarÄ± olsa da Katherine ve Chris kendi arazilerinde yetiÅŸen Ã§iÃ§ekleri topluyor, sebze ve meyveleri kullanÄ±yor.



Katherine Schwarzenegger, sosyal medya sayfasÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± bir dizi paylaÅŸÄ±mla yine Ã§iftlik hayatÄ±ndan kesitler sundu.



SayfasÄ±nÄ±n "hikayeler" bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde "BugÃ¼n hasat yapÄ±yoruz" diyerek bahÃ§esinde yetiÅŸtirdiÄŸi sebzeleri gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.



Sonra da "harika bir yaz aktivitesi" diyerek kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ±nÄ±n bahÃ§eden topladÄ±klarÄ± sebzeleri nasÄ±l yÄ±kadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.Â

Katherine, kÄ±zlarÄ± iÃ§in bahÃ§eden topladÄ±klarÄ± sebze ve meyveleri yÄ±kamanÄ±n harika bir yaz aktivitesi olduÄŸunu belirtti.





Ä°ki kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸ daha bu yaÅŸta sebzelerin nasÄ±l toplanacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸreniyor.





Elbette Ã§iftlikte baktÄ±klarÄ± hayvanlarÄ±n nasÄ±l besleneceÄŸini de.





Katherine ve Chris'in Ã§iftliÄŸinde rengarenk Ã§iÃ§ekler de yetiÅŸiyor. Schwarzenegger'a gÃ¶re toprakla uÄŸraÅŸmak aynÄ± zamanda kendisi iÃ§in bir tÃ¼r terapi.Â





ÃœÃ§ Ã§ocuklu aile, yumurtalarÄ±nÄ± da kendi kÃ¼meslerinden alÄ±p yiyor.





ÃœNLÃœ OYUNCUNUN EK Ä°ÅžÄ° HAYVANCILIK

Schwarzenegger, 2019 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi kocasÄ± Chris Pratt'in doÄŸal yaÅŸam konusundaki tercihine ayak uydurdu.



KayÄ±npederi gibi oyuncu olan Pratt ile Katherine Schwarzenegger'Ä±n elbette Los Angeles bÃ¶lgesinde gÃ¶steriÅŸli bir evleri var.



Hatta Ã§ift Pacific Pelisades'te bulunan malikanelerini geÃ§en yÄ±lÄ±n son dÃ¶neminde satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±. Sonra da arsa alÄ±p zevkine gÃ¶re bir ev inÅŸa ettirmeye baÅŸladÄ±.



Ama bu kadar deÄŸil. GenÃ§ Ã§iftin bir de Washington yakÄ±nlarÄ±ndaki San Juan AdasÄ±'nda Still Water (Durgun Su) adÄ±nÄ± verdikleri bir Ã§iftliÄŸi de var.



Ama sanmayÄ±n ki Pratt ile Schwarzenegger orada sadece doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda dinginlik iÃ§inde yaÅŸÄ±yorlar.

YETÄ°ÅžTÄ°RDÄ°ÄžÄ° HAYVANLAR Ã–DÃœL BÄ°LE KAZANDI

Tam tersine o Ã§iftlik Chris Pratt iÃ§in bir tÃ¼r ek iÅŸ. Zaten eski eÅŸi Anna Faris ile evliyken de bu Ã§iftlikle ilgileniyordu.



Pratt, orada bir sÃ¼rÃ¼ kÃ¼Ã§Ã¼k ve bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvan yetiÅŸtiriyor. ÃœnlÃ¼ oyuncunun yÃ¼n elde etmek iÃ§in yetiÅŸtirilen Angora keÃ§ileri bile var. Pratt'Ä±n Ã§iftliÄŸinde inekleri ve koyunlarÄ± da bulunuyor.



Oyuncu, bu konuda da iddialÄ±... Bu koyunlarÄ±ndan biri olan Kakao, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir yarÄ±ÅŸmada Ã¶dÃ¼l bile kazandÄ±.

Ã‡Ä°FTLÄ°KTE SEBZE VE MEYVE DE YETÄ°ÅžTÄ°RÄ°YORLAR

Bu arada Chris Pratt, beslediÄŸi hayvanlardan bazÄ±larÄ±nÄ±n etinden de faydalanÄ±yor. Bir sÃ¼re Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mda vejetaryenlerden Ã¶zÃ¼n dileyerek "Onlar bu dÃ¼nyadaki en mutlu kuzular" diye yazmÄ±ÅŸtÄ± Instagram hesabÄ±ndan.

Pratt ile Schwarzenegger'Ä±n Ã§iftliÄŸinde sebze ve meyve de yetiÅŸtirildiÄŸini buraya not dÃ¼ÅŸelim. Bir Ã§iftliÄŸin olmazsa olmazÄ± tavuklar da Still Water adlÄ± bu Ã§iftliÄŸin sakinlerinden.



Yeri gelmiÅŸken Chris Pratt'Ä±n Ã§iftliÄŸinin yeni olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± 2000'li yÄ±llarÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±ndan beri iÅŸlettiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.Â

2019 YILINDA EVLENDÄ°LER... Ä°KÄ° KIZ BÄ°R ERKEK Ã‡OCUKLARI VAR

44 yaÅŸÄ±ndaki Chris Pratt, Arnold Schwarzenegger ile eski eÅŸi Maria Shriver'Ä±n kÄ±zÄ± olan 35 yaÅŸÄ±ndaki Katherine ile 2019 yÄ±lÄ±nda evlendi.



Ã‡iftin bu evlilikten Lyla ve Eloise adÄ±nda iki tane kÄ±zÄ± bulunuyor. Aileye Ford adÄ±nÄ± verdikleri oÄŸullarÄ± da geÃ§en yÄ±lÄ±n son dÃ¶neminde katÄ±ldÄ±.



Pratt'in ilk eÅŸi Anna Faris'ten de 12 yaÅŸÄ±nda Jack adÄ±nda bir oÄŸlu var.

