Ivana Sert'ten eşine doğum günü mesajı: Canım kocam iyi ki varsın!

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Eşinin doğum gününü kutladı

Geçtiğimiz aralık ayında Maldivler’de yapılan bir törenle Sezer Dermenci ile evlenen Ivana Sert, önceki gün eşinin yeni yaşını kutladı. Galataport İstanbul’da doğum günü yemeği yiyen çifte, Ivana Sert’in oğlu Ata Sert de eşlik etti. Birlikte yemek yiyen aile, doğum günü pastasını da hep birlikte

üfledi.

O anları sosyal medya hesabından, “Canım kocam iyi ki varsın hayatımızda, iyi ki bizimlesin” notuyla paylaşan Ivana Sert’e çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Hızlı kahve



Oyuncu çift Selim Bayraktar ve Emel Karaköse geçtiğimiz akşam Cihangir’de objektife yansıdı.

Selim Bayraktar, “Bugün repo günümdü. Malum korona iyice yayıldı yine, o yüzden hızlıca kahvelerimizi içtik, şimdi de oyalanmadan evimize gidiyoruz” dedi.

(Sayit DURMAZ)

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20 kiloluk ceket giydi

Demet Akalın geçtiğimiz gün Etiler’deki bir mekanda sahne aldı. Şarkıcı, gecede Pınar Kerimoğlu’nun imzasını taşıyan, değerli taş ve zincirlerle hazırlanmış 20 kilo ağırlığındaki ceketi giydi. Akalın, sahne öncesi çektirdiği fotoğrafı “Sezonun ilk sahnesi” notuyla sosyal medyada paylaştı.

7 günlük Avusturya macerası

Zeynep Demirel, Avusturya’daki Vivamayr Maria Wörth adlı detoks kliniğinde 1 haftalık kampa girdi. Doktor kontrolünde belirlenen menüyle beslenen ve kampta düzenlenen konferanslara katılan Demirel, “İmkanı olanlara tavsiye ederim. Olmayanlar için de öğrendiklerimi yazayım” diyerek kamp boyunca edindiği şu bilgileri paylaştı:

◊ 3 öğün beslenme olmalı. Kesinlikle ara öğün yok.

◊ Yemekte su içmemek lazım!

◊ Akşam 4’ten sonra çiğ yemek yok.

◊ Sindirim ve yağ yakımı için doğru nefes almak da epey önemli.

◊ Yavaş yemek önemli.

◊ Akşam öğünü erken saatte yapılmalı.

◊ Günde ortalama 2,5-3 litre su tüketilmesini tavsiye ediyorlar.

◊ Zayıf olunca sağlıklı oluyorsun diye bir şey yok. Önemli olan sağlıklı kalmak ve vücuduna iyi bakmak.

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Enerjik İrem

İrem Derici, dinleyicileriyle önceki gece Fine Bomonti adlı mekanda buluştu. Her pazar akşamı sahne aldığı mekanda bu kez kadife bir takımla sevenlerinin karşısına çıkan Derici, sevilen şarkısı ve enerjik performansıyla onlara keyifli bir gece yaşattı. ◊ Sayit DURMAZ