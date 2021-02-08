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Haber Giriş: 08.02.2021 - 07:47 | Son Güncelleme:

Ivana Sert: Türkiye benim kutsal toprağım

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Ivana Sert: Türkiye benim kutsal toprağım
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Ivana Sert, işkadını Ebru Kain’in YouTube kanalına konuk oldu.

Ünlü modacı programda Türkiye’ye olan sevgisini dile getirdi: “Türkiye o kadar sıcak ve iyi bir ülke ki annem Sırbistan, babam Türkiye benim. Türkiye benim için kutsal toprak. Yurtdışına gittiğimde her zaman Türkiye’yi temsil ediyorum. Canım Türkiyem.” Sert, Ebru Kain’in en başarılı olduğu konu sorusuna ise “Bugüne kadar pek çok iş yaptım, pek çok projede bulundum ancak en başarılı olduğum şey annelik oldu. Ben en güzel Ateş’in annesi oldum. O bana çok güzel şeyler kattı” yanıtını verdi.

Ivana Sert: Türkiye benim kutsal toprağım


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