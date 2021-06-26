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Haber Giriş: 26.06.2021 - 07:25 | Son Güncelleme:

Ivana Sert dava açtı, mahkeme nafakaya zam yaptı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Ivana Sert dava açtı, mahkeme nafakaya zam yaptı

IVANA Sert ve işinsanı eşi Yurdal Sert, 2011 yılında boşanmıştı.

Kayon Ateş’in velayetini anneye veren mahkeme, Sert’in oğluna aylık 5 bin lira nafaka ödenmesine karar vermişti.

Ivana Sert, 8 yılın ardından İstanbul Aile Mahkemesi’ne ‘nafakanın artırılması’ davası açtı.

Sert, çocuğunun büyüdüğünü ve ihtiyaçlarının arttığını belirtti ve 5 bin liralık nafakanın 15 bin liraya çıkarılmasını istedi.

Ivana Sert’i haklı bulan mahkeme 5 bin liralık yoksulluk nafakasını 9 bin 850 liraya yükseltti. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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