Itziar Ituno Martinez: Annemin favori dizisi ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’

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BELGESELCİ, yazar Metin Yeğin’in sinema filmi “Grev”de dünyaca ünlü “La Casa de Papel” dizisinin başrol oyuncularından Itziar Ituno Martinez rol aldı. Martinez önceki gün filmin İstanbul’daki ön gösterimine katıldı. Snob Magazin’e konuşan ünlü oyuncu, “Dizide siz İstanbul olur muydunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Evet, çok isterdim. Çünkü bu şehri çok seviyorum. Hatta şöyle bir şey bile olurdu; bir yandan daha Avrupai, bir yandan da Doğulu... Yani bu iki konseptle ilgili malzeme veren tarafım var. Hoş olurdu.”



Annemin favori dizisi 'Fatmagül’ün Suçu Ne?’



Martinez aynı zamanda annesinin İspanya’da “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisini severek izlediğini söyledi: “Annem birçok Türk dizisini izliyor. Türk dizilerinin oldukça hastası. Bu dizilerin çoğunda fazlaca dramatik temalar var. Sanırım o drama insanları çok fazla çekiyor. Saplantılı bir şekilde izleniyor. Gördüklerimin çoğunda maço ya da soyluluğa özendiren öğeler var. Kendi mücadelesinde feminist bir kadınım ama yine de ben de izlediğimde bakakalıyorum.”

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Hikâye güzel göründü

Itziar Ituno Martinez, “Grev” filminde rol alma nedenini şöyle açıkladı: “Gazeteci arkadaşım Orsola Casagrande aracılığıyla rol teklifi ulaştı. O beni Türkiye’deki bu ekiple iletişime geçirdi. Çekimler iki gün sürdü. Film, Bask bölgesindeki Baigorri’de çekildi. Metin Yeğin’in yönetmenliği, bu hikâyedeki bazı şeyleri inanılmaz güzel gösterdi.” Film, 1910 yılının Osmanlı İmparatorluğu’nda, Bursa’da ipek işçiliği yapan kadın işçilerin direnişinin, bütün dünya ile iç içe geçen kurmaca öyküsünü anlatıyor.