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Itır Esen'in tacı neden geri alındı?

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Itır Esenin tacı neden geri alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 12:18

MİSS Turkey 2017 güzeli seçildikten sonra tacı elinden geri alınan Itır Esen, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Gündemdeki haberler ardından Itır Esen’in hayatına ilişkin bilgiler her zamankinden daha fazla merak edilmeye başlandı. Peki, Itır Esen kimdir, kaç yaşında, tacı neden geri alınmıştı?

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Türk filmlerinin meşhur sesi Hayri Esen'in torunu olan Itır Esen, 1999 yılında dünyaya geldi. 14-15 yaşlarındayken küçüklük hayali olan modelliğe başladı. 18 yaşına girince MİSS Turkey yarışmasına başvurdu. Fenerbahçe Anadolu Lisesi’nden mezun olan Itır Esen, İstanbul Üniversitesi’nde İngilizce Öğretmenliği bölümünde eğitimini sürdürüyor. Fashion Week’lerde podyuma çıktı. Bir süre lisanslı sporcu olan Itır Esen, modelliğe başlayınca sporu bıraktı. Miss Turkey yarışmasında birinci olan Itır Esen'in tacı, 15 Temmuz Şehitleri hakkında yaptığı paylaşımların ortaya çıkması ardından geri alındı. Bu olay ardından ortalarda görülmeyen Itır Esen, Acun Ilıcalı ile görüntülendiği haberleriyle gündeme geldi. Acun Medya ile anlaşan Itır Esen, YouTube’da Yunan bir sunucuyla birlikte Türkiye-Yunanistan Survivor’ı üzerine programlar yapmıştı.

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ITIR ESEN'İN TACI NEDEN GERİ ALINDI?

Itır Esen'in tacının, 15 Temmuz şehitleriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle geri alındığı bildirildi.

 

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