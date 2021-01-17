Itır Esen kimdir, kaç yaşında? İşte Itır Esen'in bilinmeyenleri

Yeşilçam oyuncusu Itır Esen’in yeğeni ve seslendirme sanatçısı Hayri Esen’in torunu olan Itır Esen, 1999 yılında dünyaya geldi. Itır Esen Miss Turkey 2017 yarışmasında birinci olmuş fakat yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle tacı geri alınmıştı. İstanbul Üniversitesi, H.A.Yücel Eğitim Fak. İngilizce öğretmenliği bölümümde eğitimini sürdüren Itır Esen, ünlü isimlerin tasarımlarına modellik yapıyor.

Genç model, "Küçükken hayalim model olmaktı. 9’uncu sınıfa giderken, 14-15 yaşlarımda modelliğe başladım. ‘Miss Turkey’ prestijli bir yarışma olduğu için o yaşlardan itibaren katılma isteğim vardı. 18 yaşıma girince hemen yarışmaya başvurdum" ifadelerini kullanmıştı.