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İtalyan şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek tek celsede boşandı

#Danilo Zanna#Tuğçe Demirbilek#İstanbul 17. Aile Mahkemesi

ÜNLÜ İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten tek celsede boşandı. 

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İstanbul 12. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek avukatlarıyla geldiler. Duruşmaya gizlilik nedeniyle basın mensupları alınmadı. Mahkeme, Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'i ortak velayet vererek boşanmalarına karar verdi.

İtalyan şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek tek celsede boşandı


ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorusu üzerine Danilo Zanna, "Üzüldüm. Her şey yolunda" dedi. Zanna'ın avukatı Altın Mimir ise "Tanıkların müşterek çocukları var, anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları arkadaşlıkları devam edecek oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.

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"BİR PIRLANTA DÜŞTÜ VE BEN ONUNLA OTURUYORDUM"

39 yaşındaki Danilo Zanna, daha önce eşiyle ilk tanışma anını şu sözlerle anlatmıştı:

Ben Türkiye'ye tatil için geldim. Şef arkadaşım davet etti. Turist olduğum için beni gezdirmeye başladı Türkiye’de. Kendi arkadaşlarıyla tanıştırdı beni, o arkadaşları arasında eşimi gördüm ve 'Bu nasıl bir güzellik? Sanki gerçek değil... Gökkuşağından bir pırlanta düştü ve ben onunla aynı masada oturuyorum' dedim kendi kendime.

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ÜÇ YIL BOYUNCA UZAKTAN AŞK YAŞADIK"

Eşimle o zaman tanıştım. Tabii Türkçe bilmiyorum, İngilizce koşuyoruz o dönem. Bir hafta tatil yaptım burada, eşimle iletişimimi koparmadım. Üç yıl boyunca uzaktan aşk yaşadık. İnternet üzerinden konuşuyorduk. Zamanla ben buraya ziyarete geldim, Tuğçe yanıma geldi. Bu üç yıl boyunca sürdü.

Onu ilk gördüğümde evleneceğimi anladım. Hatta ona 'Seninle evleneceğiz. Bir çocuğumuz olacak ve bir köpeğimiz olacak. Mutlu bir hayat yaşayacağız' dedim.

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