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Haber Giriş: 11.08.2021 - 07:54 | Son Güncelleme:

İtalyan aktör Michele Morrone Türkiye’de

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İtalyan aktör Michele Morrone Türkiye’de

İtalyan aktör, şarkıcı ve moda tasarımcısı Michele Morrone dün İstanbul’a geldi.

“365 Days” filmindeki Don Massimo Torricelli rolüyle geniş kitlelerce tanınan Morrone’nin, sosyal medya hesabından paylaştığı uçak bileti Türk hayranlarını heyecanlandırdı.

İstanbul’a iş görüşmeleri için gelen ünlü oyuncu, ardından kısa bir tatile çıkacak. Morrone, Güney kıyılarına inerek burada dinlenecek.

Oyuncu, daha önce verdiği bir röportajında “Türkiye’de bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için çok teşekkür ederim. Hepinize çok saygı duyuyorum ve bir gün orada olmak için sabırsızlanıyorum” demişti.

İtalyan aktör Michele Morrone Türkiye’de

Michele Morrone, kariyerini kısa sürede uluslararası boyuta taşıdı. “365 Days” filmindeki Don Massimo Torricelli rolüyle geniş kitlelerce tanınan Michele Morrone, “Filmin gösteriminin ardından, bir gecede 2 milyon yeni takipçiye uyandım ve şu an sokakta yürüyemiyorum” diyor.

Bir gecede 2 milyon yeni takipçiye uyandım
Bir gecede 2 milyon yeni takipçiye uyandım

 

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