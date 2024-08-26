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İtalya'da rüya düğün... Gossip Girl dizisinin yıldızı evlendi: Yolculuğumuz daha yeni başlıyor!

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#Ed Westwick#Amy Jackson#Gossip Girl
İtalyada rüya düğün... Gossip Girl dizisinin yıldızı evlendi: Yolculuğumuz daha yeni başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 12:12

2000’li yılların başında milyonları ekran başına toplayan gençlik dizisi Gossip Girl ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Ed Westwick, geçtiğimiz hafta sonu hayatını Bollywood yıldızı Amy Jackson’la birleştirdi.

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2007-2012 yılları arasında yayınlanan Gossip Girl adlı dizide Chuck Bass karakterine hayat veren Ed Westwick, 2 yıldır Bollywood filmlerinin güzel yüzü, oyuncu Amy Jackson’la aşk yaşıyordu.

Çift, aileleriyle birlikte özel uçakla gittikleri İtalya’nın ünlü tatil cenneti Amalfi’de göz kamaştıran bir düğün yaptılar.

İtalyada rüya düğün... Gossip Girl dizisinin yıldızı evlendi: Yolculuğumuz daha yeni başlıyor

TEKLİ İSVİÇRE'DE, DÜĞÜN İTALYA'DA

37 yaşındaki Westwick, 2 yıldır birlikte olduğu 32 yaşındaki Amy Jackson’a, bu yılın hemen başında İsviçre Alplerinde yaptıkları tatil sırasında evlenme teklif etmişti.

İki ünlü oyuncu düğünlerinden en özel fotoğrafları Instagram hesaplarından ortak şekilde paylaştı.

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İtalyada rüya düğün... Gossip Girl dizisinin yıldızı evlendi: Yolculuğumuz daha yeni başlıyor

DÜĞÜN POZLARINI BİRLİKTE PAYLAŞTILAR: YOLCULUK YENİ BAŞLIYOR

Ed Westwick, Amy Jackson’la düğün pozlarının altına “Yolculuğumuz daha yeni başlıyor” diyerek heyecanını milyonlarca takipçisiyle paylaştı.

Amy Jackson düğü için seçtiği Vivienne Westwood tasarımı straplez gelinliği ve dantel duvağıyla göz kamaştırıcı bir gelin olmuştu.

İtalyada rüya düğün... Gossip Girl dizisinin yıldızı evlendi: Yolculuğumuz daha yeni başlıyor

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Ed Westwick ise ona hayranlıkla bakarken büründüğü bembeyaz takım elbisesi ve siyah papyonuyla şıklıkta yeni eşinden geri kalmadı.

Taze evlilere düğünlerinde onları ilk kez tanıştıran film yapımcısı Mohammed Al Turki de dahil olmak üzere aileleri ve arkadaşları katıldı.

Çift mart ayında nişanlarını Londra’da aileleriyle birlikte kutlamış sonra da birlikte yaşayacakları muhteşem evlerinde tadilata girişmişlerdi.

İtalyada rüya düğün... Gossip Girl dizisinin yıldızı evlendi: Yolculuğumuz daha yeni başlıyor

AŞK İLANI SEVGİLİLER GÜNÜ'NDEN HEMEN ÖNCE GELMİŞTİ

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Ed Westwick ve Amy Jackson 2021 yılında tanışmış, 2022'deki Sevgililer Günü'nden hemen önce Instagram'da paylaşım yaparak ilişkilerini ilan etmişti.

Amy Jackson bu paylaşımın altına bir not düşerek Ed Westwick’e aşkını ilan etmiş “Mutlu Sevgililer Günü bebeğim… Sonsuz kahkahalar ve nihai aşk için sana sonsuza dek minnettarım!” yazmıştı.

Amy Jackson, 2016’dan 2021’e kadar birlikte olduğu ünlü iş insanı George Panayiotou’dan bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Jackson’ın Ed Westwick’le olan ilişkisi bu aşk bittikten sonra başladı.

İtalyada rüya düğün... Gossip Girl dizisinin yıldızı evlendi: Yolculuğumuz daha yeni başlıyor

Ed Westwick geçen yıl verdiği bir röportajda ilişkisiyle ilgili olarak “Amy ile her şey harika. O benim en iyi arkadaşım. O harika bir anne, annemde ve babamda gördüğüm tüm o özendiğim şeylere sahip. Umarım ben de onlar gibi kendi aileme sahip olacağım” demişti.

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#Ed Westwick#Amy Jackson#Gossip Girl

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