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Haber Giriş: 11.01.2021 - 07:02 | Son Güncelleme:

İtalya'da Can Yaman'a büyük şok! Sosyal mesafe cezası yedi

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İtalya'da Can Yaman'a büyük şok! Sosyal mesafe cezası yedi
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Can Yaman, ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in çekeceği reklam filminde rol almak için İtalya’ya gitti.

 Ülkede büyük bir hayran kitlesi olan Yaman’ın Roma’da konakladığı otelin önünde izdiham yaşandı.

Hayranlarının yanına giden oyuncu, onlarla fotoğraf çektirip imza dağıttı. Kalabalığa bir süre sonra polis müdahale etti.

İtalyan güvenlik güçleri, aktöre COVID-19 kısıtlamaları uyarınca sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için 400 Euro ceza kesti.

İtalyan medyasına göre Yaman, otele arka kapıdan girdi ancak beklendiği gibi aynı kapıdan çıkmayarak hayranlarının beklediği ön kapıyı tercih etti.

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