İsyankar Deniz (DENİZ AKKAYA)
Bildiğiniz gibi Deniz Akkaya tasarım maskeler yapıyor.
O yüzden onu kendi maskeleri haricinde bir maskeyle görmemiz imkansız.
Bu sefer de avangart stiliyle karşımızda.
Bu sıcaklarda postal, tulum ve hatta kışlık çanta tercih etmesi zamanlama olarak doğru olmasa da Deniz Akkaya’nın her şeye baş kaldıran bu tarzını seviyorum.
Yine de kendisine çok yakışacağına inandığım yüksek belli bir jean, spor ayakkabı ve beyaz tişört kombinasyonunu üzerinde görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
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