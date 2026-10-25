İstismar skandalında sular durulmuyor… Meghan’ı uyaran kişi üvey annesiymiş: O adam tehlikeli, çocuklarına sakın yaklaştırma!

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The Sun gazetesinin haberine göre, Meghan Markle’ın babası, 82 yaşındaki Thomas Markle'ın Filipinler'deki eski evinde çocuk cinsel istismarı içerikli materyallerin bulunmasının ardından hakkında polis soruşturması başlatıldı.

İddiaya göre, bu materyalleri polise teslim eden de Meghan’ın üvdey kardeşi, oğlu Thomas Markle Jr. oldu.

Meghan'ın üvey kardeşi Thomas Markle Jr. babasını polise ihbar eden kişi oldu

Bu sarsıcı haberin ardından Meghan Markle da bir açıklama yapıp durumdan haberdar olduğunu, babasıyla ilişkisini bu yüzden bitirdiğini söylemişti.

Konuyla ilgili yeni iddialara göre çocuk istismarı konusunda polisi de Meghan Markle’ı da bilgilendiren kişi Thomas Markle'ın eski eşi yani Meghan’ın üvey annesiydi.

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Kaynakların aktardığına göre, Thomas Markle'ın eski eşi, çocuk istismarı iddialarını içeren bir mektubu 2019 yılında polise gönderdi; söz konusu mektup daha sonra Meghan Markle ile de paylaşıldı.

Bir dönem televizyon kanallarında ışık yönetmeni olarak çalışan Thomas Markle ile 11 yıl evli kalan Roslyn Loveless, daha sonra onu kamuoyu önünde "berbat bir baba" olarak nitelendirmiş ve Meghan Markle'ı, babasını hayatına dahil etmemesi konusunda uyarmıştı.

Thomas Markle'ın eski eşi Roslyn Loveless yıllar önce hem polisi hem de üvey kızı Meghan'ı bu konuda uyaran kişi olmuş

Kaynaklara göre, 80 yaşındaki Roslyn Loveless, eski eşi hakkındaki iddiaları detaylandıran bir mektup kaleme aldı ve bu mektup İngiliz polisine ulaştı. Yetkililer daha sonra mektubu Meghan'a iletti; Meghan ise iddialar karşısında "derinden sarsıldığını" ifade etti.

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Sussex Düşesi yaptığı açıklamada, İngiliz polisi ve diğer yetkililerin, "babası hakkında kaygı verici ve rahatsız edici iddialarda bulunduğunu" öğrendiğini ve kendisine bu iddiaların soruşturulduğuna dair güvence verildiğini belirtti.

Metropolitan Polisi, 24 Ekim'de yaptığı açıklamada, söz konusu mektubun Ocak 2019'da Meghan'a gönderildiğine dair kayıtlarının bulunduğunu doğruladı. Bu doğrulama, Meghan'ın mektubu 2018 yılında aldığına dair ilk hatırladığı bilgisiyle çelişti.

Meghan ve Prens Harry'nin basın sözcüsü ise The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, Düşes'in olayın zamanlamasını yanlış hatırlamış olabileceğini belirtti.

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Meghan, 23 Ekim tarihli açıklamasında şunları ifade etti: "Umarım artık anlaşılmıştır ki; bazı medya organlarının yıllar içinde çarpıttığı gerçeklerin aksine, babamla arama mesafe koymamın ve onun çocuklarımla görüşmesine izin vermememin tek bir nedeni vardı: onları korumak."

Meghan ayrıca, "Yetkililerin diğer aileler için de aynı şeyi yaptığına inandım. Zarar görmüş olabilecek tüm çocukların yanındayım," diye ekledi.

Mayıs 2019'da Prens Archie'nin doğumundan birkaç gün sonra Roslyn, eski eşine karşı kamuoyu önünde açıklamalarda bulunarak, onun Meghan'ın oğluyla görüşmesine izin verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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Loveless, verdiği bir röportajda, "Tom'u yakından tanıyan biri olarak söylüyorum; Meghan onu hayatına dahil ederse büyük bir aptallık etmiş olur" ifadelerini kullandı. "Meghan'a defalarca, kendisine güvenilemeyeceğini gösterdi. Artık bunu anlamış olmalı. Bunu bir kırgınlıkla söylemiyorum; hayatım yıllar önce başka bir yöne evrildi, sadece endişelendiğim için dile getiriyorum."

Ayrıca eski kocası Thomas Markle’ın torunuyla bir ilişki kurmayı hak edip etmediğini sorgulayarak şunları ekledi: "Archie mutlu bir yuvada büyümeyi hak ediyor, yaratılan bu intikam dolu ortamda değil. Tom berbat bir babaydı. Onu, Archie için harika bir dede olabileceğini düşünmeye iten şey nedir?"

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Thomas Sr. ise iddiaları kesin bir dille reddederek 23 Ekim'de Daily Mail'e "Şoke oldum, incindim ve oğlumun bana karşı böyle suçlamalarda bulunmasından dolayı son derece üzgünüm. Bana isnat edilen şeyi asla yapamam. Birinin beni suçlayabileceği en kötü şey bu” şeklinde bir açıklama yaptı.