İsteyen istediği kadar "Boşanıyorlar" desin... Aşkın başladığı yerde ikizleriyle birlikte

Haberin Devamı

Biriyle aşk yaşasa hemen evlilik sorulur... Evlense çocuk sorusu gelir. Bir çocuk olsa ikincisi merak edilir...

Bu işin bir yanı.

Ünlü çiftler söz konusu olduğu zaman sık gündeme gelen bir başka konu da ayrılık...

Bazı çiftler yıllar süren "boşanıyorlar" söylentilerinin merkezinde kalır hep. Doğrusu bazıları gerçekten de boşanır ama birçoğu için durum böyle olmaz. Sanki haklarındaki "boşanıyorlar" söylentileri onların evliliğini daha da sağlamlaştırır.

EVLİLİKTE 10 YILI BİTİRDİLER

Tıpkı 2014 yılında hayatlarını birleştiren George Clooney ve Amal Clooney gibi.

İtalya'nın tarihi ve romantik kenti Venedik'te evlenen Clooney çifti; mutlu yuvalarında 10 yılı geride bıraktı ve 11'nci yıla girdi...

Haberin Devamı

Bu süreçte de Alexandra ve Ella adında biri erkek diğeri kız ikiz çocuk sahibi oldular.

Hollywood'un yıldızlarından George Clooney ile Lübnan asıllı tanınmış bir insan hakları avukatı olan Amal Clooney, son iki yıldır boşanma söylentileriyle gündeme geliyor. Haklarında bu konuda türlü türlü söylenti dolaşıyor.

Ama onlar tam tersine mutlu aile tablosu sergiliyorlar.

Bunun son örneklerinden biri de önceki gün yaşandı. Clooney çifti, ikizleriyle birlikte yine mutluluk saçan bir aile görüntüsü sergiledi.

Gözden Kaçmasın Oğlu kucağına sığmaz oldu... Altı yıllık evliliğin üçüncü meyvesi Haberi görüntüle

ÜNLÜ KONUKLARINI AĞIRLADILAR

George ve Amal Clooney, bir süredir İtalya'da Como Gölü kıyısındaki villalarında kalıyor... Ünlü çift, önceki gün de villada Hollywood'dan giden ünlü konuklarını ağırladı.

Bu arada hemen not düşelim, Hollywood'un yıldızları bu sıralar 27 Ağustos ile 6 Eylül arasında yapılacak olan Venedik Film Festivali nedeniyle İtalya'da bulunuyor.

İşte bunun öncesinde yani hep birlikte Venedik'e gitmeden önce Clooney çifti de yıldız konuklarını Como Gölü'ndeki villalarında ağırladı. Ünlü çiftin konukları arasına kimler yoktu ki!

Haberin Devamı

Yönetmen Greta Gerwig ve kocas Noah Baumbach, Adam Sandler, karısı ve kızları, Laura Dern, Jim Broadbent, Billy Crudup, Grace Edwards, Patrick Wilson, U2 grubunun solisti Bono'nun oyuncu kızı Eve Hewsonh, Elvis Presley'in torunu Riley Keough, Alman oyuncu Alba Rohrwacher..

George Clooney, 8 yaşına gelen ikizlerinden Ella'ya da gayet centilmen davranışlar sergiledi. Sanki karşısında genç bir hanım varmış gibi elini uzatarak onun bota güvenle binmesine yardımcı oldu.





ONLAR KONUK AĞIRLARKEN BİLE BOŞANMA SÖYLENTİLERİ DURMADI

Clooney çiftin ünlü konuklarıyla birlikte bota binerken görüntülendi. Bütün bu yıldızların Como Gölü'ne yaptıkları bu ziyaret sonrasında Venedik Film Festivali'ne gitmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Bu arada George Clooney'in ünlü villası Oleander'ı satmak istediği söylentilerinin uzun süredir bitmediğini de hatırlatalım.

Bir başka iddia da Clooney çiftinin boşanmasıyla ilgili. Hatta onlar konuklarını ağırlarken bile dedikodu çarkla durmak bilmedi.

Son iddialara göre George Clooney son zamanlarda gayet huysuz davranışlar sergiliyor. Ama karısı Amal da artık bunlara dayanamaz hale geldi. Üstelik ikisi de işleri nedeniyle birlikte zaman geçiremez hale geldiler. Bu da evliliklerini kötü etkiledi. İleri sürülenlere göre Amal Clooney, tatil için gittikleri Como Gölü'ndeki villada bile kocasıyla değil yalnız başına vakit geçirdiğinden şikayet etti arkadaşlarına. Bütün bu söylentiler alıp başını giderken diğer yandan 47 yaşındaki Amal ve 64 yaşındaki George Clooney'in evliliği de sürüp gidiyor.





AŞKIN BAŞLANGIÇ NOKTASI COMO GÖLÜ KIYISINDAKİ VİLLA

Aslına bakılırsa bu Como Gölü'ndeki villanın çiftin hayatında önemli bir yeri var... Şimdi 2013 yılına gidelim ve Clooney'in İtalya'nın Como Gölü yakınlarındaki evinde yaşanan o geceyi bir hatırlayalım.

Clooney çifti, ünlü oyuncunun çok severek satın aldığı o evde bir araya geldi ilk kez. Bir arkadaşı İtalya'dan geçip Cannes'a gidiyordu. O arada da Clooney'e uğramak istedi. Tabii ki yanında başarılı bir avukat olan Amal Alamuddin vardı.

Haberin Devamı

Arkadaşı Cloonely'i aradı ve "Sana geliyorum. Ama yanımda bir arkadaşım var. O da gelebilir mi?" diye sordu. George Clooney de "Tabii ki" diye yanıt verince kaderin ağları da örülmeye başlamış oldu.

Onun ardından da Clooney'in menajeri aradı. Belli ki etrafındaki herkes onun artık bir yuva kurup durulup oturması gerektiğine karar vermişti.

TANIŞMALARINI YAKIN ÇEVRESİ İSTEDİ

Üstelik buna uygun buldukları kişi de Amal Clooney'di. Ya da o zamanki adıyla Amal Alamuddin.

Menajere dönersek o da George Clooney'i arayıp "Şimd evine gelen kızla ben tanıştım. Sen onunla evleneceksin" dedi.

Clooney'in bir röportajda anlattığına göre o gece evinde küçük bir de parti vardı. Hatta ünlü oyuncunun annesi ve babası da oradaydı.

Haberin Devamı

Sonunda hem Amal'ı hem de George'u tanıyan arkadaşı yanında Amal Alamuddin ile Como Gölü kıyısındaki eve gitti. Böylece çiftimiz tanıştı. Sonra da olaylar bugünkü durumuna geldi zaten.