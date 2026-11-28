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Geçmiş yıllarda "Babamdan kalan miras sayesinde istesem hiç çalışmadan yaşarım" diyen 28 yaşındaki Paris Hilton, belli ki geleceğinden endişe etmeye başladı.

Genç kadın, erkek kardeşleri Prince ve Bigi'nin yanı sıra amcalarını da karşısına alıp babasının mirasından kendi payını almanın peşine düştü.

Tabii bunu sadece kendisi için istemiyor. Aynı şekilde kardeşlerinin de paylarını alması için mücadele ediyor.

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Paris Jackson, bir süredir babası Michael Jackson'ın mirasını yönetenlerin parayı doğru kullanmadığı hatta kendi ceplerini doldurduğu iddiasıyla açtığı davayla konuşuluyor.

Hatta 29 Ekim'de babasının mirasını yöneten kişiye karşı yeni bir hukuksal süreç başlattı. Mahkemeye sunduğu dilekçede de "Bu yönetim tarzı devam etmemelidir" deyip Michael Jackson'ın milyarlık mirasından kendisinin ve kardeşlerinin yeteri kadar pay almadığını ileri sürdü.

Daha da ötesinde Michael Jackson'ın miras fonundaki 600 milyon doların aile vakfına aktarılmasını talep etti.

Fakat Jackson'ın miras yöneticileri de durumun karışık olduğunu, ABD Gelir İdaresi ile yaşanan 700 milyon dolarlık vergi ve ceza taleplerini kapsayan hukuki anlaşmazlıklar çözülmeden Paris'in isteğinin gerçekleşemeyeceğini savundu.



'BABAMIN MİRASIYLA BAŞKALARINI CEBİNİ DOLDURUYOR'

Diğer yandan Paris Jackson kendi iddiaları konusunda gayet ısrarcı.

Bir kaynak "Paris, babasının miras temsilcilerinin kendi ceplerini doldurduğunu düşünüyor.

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Düzenlemeye göre üç kardeş 21 yaşına geldiğinde paylarından elde ettikleri geliri almaya başlayacaktı. 30, 40 ve 50'li yaşlarına geldiklerinde de et ödemeler alacaklardı" diye konuştu.

Paris'in mahkemeye sunduğu belgelerde dava açtığı miras yöneticisi John Branca'nın mirası küçük parçalar halinde dağıttığı ve kontrolü sıkı şekilde elinde tuttuğu ileri sürülüyor.



FİLM DE AİLEYİ İKİYE BÖLDÜ

Bu arada Jackson ailesi de ikiye bölünmüş durumda. Ailenin geri kalanı Paris'in boyundan büyük işlere kalkıştığını düşünüyor. Erkek kardeşlerinin yanı sıra büyükannesi Katherine de oldukça tedirgin.

Bu arada Jackson ailesi geçen nisan ayında gösterime giren ve dünya çapında 1 milyar dolardan fazla gelir elde eden Michael adlı film konusunda da iki farklı görüşe sahip.

Paris'in erkek kardeşleri Prince ile Bigi miras konusunda daha sessiz davranıyor.

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Paris bu filmle hiçbir ilgisi olmadığını söylerken kendisine halası Janet Jakson destek verdi. Amcası Jermaine Jackson ise -ki oğlu Jaafar filmde Micnael Jackson'ı canlandırmıştı- filme destek verdi.

Uzun sözün kısası 50 yaşında hayata veda eden Michael Jackson'ın 3 milyar dolar olduğu tahmin edilen mirası, çocuklarına refah yerine sorun getirmiş gibi görünüyor.