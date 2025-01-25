Ä°stese kocasÄ± ona fabrikasÄ±nÄ± satÄ±n alÄ±r... Boynundaki ÅŸal bÃ¼yÃ¼k oÄŸlundan bile daha yaÅŸlÄ±

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Bnun nedeni de baÅŸta KraliÃ§e Elizabeth sonra Kral Charles ve Prenses Anne olmak Ã¼zere ailenin ileri gelenlerinin uyguladÄ±ÄŸÄ± bir yÃ¶ntemi izlemesi... Bir giydiÄŸini birkaÃ§ defa hatta bazÄ±larÄ±nÄ± hayranlarÄ±nÄ± bÄ±ktÄ±rma ve eleÅŸtiri alma pahasÄ±na giymesi.

Prens William ile 2011 yÄ±lÄ±nda evlendikten sonra Cambridge DÃ¼ÅŸesi olarak anÄ±lan Kate, o dÃ¶nemde elbiselerini, ayakkabÄ± ve Ã§antalarÄ±nÄ± defalarca kullandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hayranlarÄ± onu "Tutumlu DÃ¼ÅŸes" olarak anmaya baÅŸladÄ±.

Aradan geÃ§en yÄ±llarda unvanÄ± yÃ¼kselip "prenses" oldu ama "tutumlu" kÄ±smÄ± hiÃ§ deÄŸiÅŸmedi.

BOYNUNDAKÄ° KARELÄ° ÅžALI ALDIÄžINDA GEORGE DAHA DOÄžMAMIÅžTI

Kate Middleton bunun son Ã¶rneÄŸini de geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde objektiflere takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir alÄ±ÅŸveriÅŸ turunda sergiledi.

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Kanseri atlattÄ±ktan sonra hayata dÃ¶nen Kate, Londra'da Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir alÄ±ÅŸveriÅŸte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Bir gÃ¶zlÃ¼k maÄŸazasÄ±na giren Galler Prensesi orada bir sÃ¼re Ã¼rÃ¼nlere baktÄ±ktan sonra Ã§Ä±kÄ±p evinin yolunu tuttu.

Ãœzerinde bol pantolon, bir kazak ve kalÄ±n paltosu vardÄ±. KulaÄŸÄ±ndan elmas kÃ¼pelerini eksik etmeyen Kate Middleton, Ã¼nlÃ¼ bir markaya ait Ã§antasÄ±nÄ± da koluna taktÄ±...

2023'te kanser tedavisi gÃ¶receÄŸini aÃ§Ä±klayÄ±p uzun sÃ¼re ortadan kaybolan Kate'in yalnÄ±z baÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸte Ã¼zerindeki giysi ve aksesuarlardan biri ise hepsinden Ã§ok ilgi Ã§ekti.

O da boynundaki kareli ÅŸal oldu. Kate'i yÄ±llardÄ±r adÄ±m adÄ±m takip edenlere Ã§ok tanÄ±dÄ±k geldi o ÅŸal. Bunda da haksÄ±z sayÄ±lmazlardÄ± aslÄ±nda...

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kate, o ÅŸalÄ± 2011 yÄ±lÄ±nda Prens William ile evlendikten sonra Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ilk kraliyet turunda da kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Bir baÅŸka deyiÅŸle boynuna sardÄ±ÄŸÄ± ÅŸal, Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan George'dan iki yÄ±l daha "yaÅŸlÄ±ydÄ±."

AlÄ±ÅŸveriÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde dikkat Ã§eken baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± da Kate'in parmaÄŸÄ±nda kocasÄ± William'Ä±n annesi Diana'ya ait safir taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼k yoktu. Bunun yerine geÃ§en yazdan beri taktÄ±ÄŸÄ± yeni yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ ve alyansÄ± parmaÄŸÄ±ndaydÄ±.

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HAYRANLARI BAZI KIYAFETLERÄ°NÄ° GÃ–RMEKTEN BIKTIÂ

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu "Prenses dediÄŸin bir giydiÄŸini bir daha giymez" kuralÄ±nÄ± Ã§oktan yÄ±kan Kate'in eski alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan biri.

Daha Ã¶nce defalarca aynÄ± kÄ±yafetleri, farklÄ± aksesuarlarla birleÅŸtirip kullandÄ±. Ã–yle ki bazÄ± giysilerini artÄ±k herkes Ã§oktan ezberledi. Hatta Kate kocasÄ± Prens William ile birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir uluslararasÄ± turda lise yÄ±llarÄ±ndan kalan bir ceketi bile giydi.

Gelin bir zamanlar "Tutumlu DÃ¼ÅŸes" ÅŸimdi de "Tutumlu Prenses" olarak anÄ±lan Kate'in eskilerini yeniden kullanma biÃ§imini bir hatÄ±rlayalÄ±m.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir parantez aÃ§alÄ±m... Aileye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana Kate'in tekrar tekrar giydiÄŸi elbiselerin hepsini sÄ±ralamaya kalksak sayfalar yetmez. O yÃ¼zden biz en Ã§ok dikkat Ã§ekenlere bir bakalÄ±m istedik.

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Ã–NCE DÃœÄžÃœNDE SONRA RESEPSÄ°YONDA

Kate Middleton, bundan iki yÄ±l Ã¶nce Ã§ocukluÄŸunda da bir sÃ¼re yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÃœrdÃ¼n'e gitti. Ama bu kez bir dÃ¼ÄŸÃ¼ne davetiydi. KocasÄ± Prens William ile birlikte ÃœrdÃ¼n Veliaht Prensi HÃ¼seyin ile Rajwa Alsahif'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde en Ã§ok dikkat Ã§eken konuklar arasÄ±nda yed aldÄ± Prenses Kate. Nikah sÄ±rasÄ±nda ten rengi, bol etekli bir elbise giydi.

AkÅŸam verilen davette ise resmi giyim kurallarÄ± geÃ§erliydi. Ãœzeri pÄ±rÄ±ltÄ±larla sÃ¼slÃ¼ bu elbiseyi giyip, kayÄ±nvalidesi Diana'dan ona yadigar kalan Ã¼nlÃ¼ tacÄ± taktÄ±.

Middleton aynÄ± yÄ±l bu kez Buckingham'daki bir resepsiyona aynÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼mle katÄ±ldÄ±. Ãœstelik bu kez sadece elbisesi deÄŸil saÃ§ modeli ve tacÄ±n yerleÅŸtirilme biÃ§imi bile aynÄ±ydÄ±.Â

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ÅžAPKASINI VE Ã‡ANTASINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

Kate Middleton. 2018 yÄ±lÄ±nda Sandringham'daki Noel kutlamasÄ±na Ã¼zerindeki bu manto elbiseyle katÄ±ldÄ±. O sÄ±rada Meghan Markle, Prens Harry ile evlenip aileye yeni katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. "MuhteÅŸem DÃ¶rtlÃ¼"nÃ¼n cicim aylarÄ±ydÄ± bir baÅŸka deyiÅŸle.

Bundan iki yÄ±l sonra bu kez Meghan ile Harry'nin ailedeki gÃ¶revlerini bÄ±rakacaklarÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan katÄ±ldÄ±klarÄ± son etkinlikte Kate'in Ã¼zerinde yine aynÄ± kÄ±yafet vardÄ±. Bu kez ÅŸapkasÄ± ve Ã§antasÄ± farklÄ±ydÄ±.

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BU ELBÄ°SEYÄ° BÄ°R GÃ–REN BÄ°R DAHA UNUTAMADI

Middleton'Ä±n en Ã§ok konuÅŸulan ve kendisine en Ã§ok yakÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan kÄ±yafetlerinden biri 2019 yÄ±lÄ±ndaki BAFTA Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde giydiÄŸi bu beyaz elbise oldu. O gece saÃ§Ä±nÄ± toplayan Kate bu tek omuzlu ve etekleri uÃ§uÅŸan kÄ±yafetiyle, ÅŸÄ±klÄ±k konusunda sinema yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ± geride bÄ±raktÄ±.

Aradan sadece Ã¼Ã§ yÄ±l geÃ§miÅŸti ki Kate yine aynÄ± tÃ¶rene ve yine aynÄ± elbiseyle katÄ±ldÄ±. Ama bu kez elbisenin Ã¼zerinde bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

ÃœÃ§ yÄ±l Ã¶nce sol omuzda yer alan Ã§iÃ§ekler sÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸ onlarÄ±n yerine elbisenin kumaÅŸÄ±ndan farklÄ± bir aksesuar yerleÅŸtirilmiÅŸti. SaÃ§larÄ±nÄ± bu kez aÃ§Ä±k bÄ±rakan Kate gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de uzun siyah eldivenlerle tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.





O ELBÄ°SENÄ°N OMUZ DEKOLTESÄ° KAPATILDI

Kate bir baÅŸka BAFTA tÃ¶reninde giydiÄŸi siyah Ã¼zerine Ã§iÃ§ek desenleriyle sÃ¼slÃ¼ elbiseyi Ã¼zerinde deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±rÄ±p bir kez daha kullandÄ±.

2017 yÄ±lÄ±ndaki tÃ¶rende genellikle tercih etmediÄŸi bir ÅŸekilde omuz dekoltesi verdi Kate. SaÃ§Ä±nÄ± topladÄ± ve sallantÄ±lÄ± kÃ¼peler taktÄ±.

2019 yÄ±lÄ±nda yine aynÄ± elbiseyle National Portrait Gallery'deki bir geceye katÄ±ldÄ±. Fakat bu kez elbisenin yaka kÄ±smÄ± kapatÄ±lmÄ±ÅŸ ve kÄ±sa kollar eklenmiÅŸti. Yine de diÄŸer bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±lar iki yÄ±l Ã¶nceki gibi bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.





Ã–NCE PAKÄ°STAN'DA GÄ°YDÄ°

Gelelim Kate Middleton'Ä±n daha Ã¶nce de giydiÄŸi ve sonra baÅŸka bir gecede kullandÄ±ÄŸÄ± o pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± yeÅŸil elbiseye.

2019 yÄ±lÄ±nda kocasÄ± Prens William ile birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Pakistan gezisindeki resmi davette giydi bu elbiseyi Kate.

Bedenini saran elbisenin en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±sÄ± rengi ve Ã¼zerindeki pÄ±rÄ±ltÄ±lardÄ±. Bir de tabii Pakistan kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne gÃ¶nderme yapan, sol omuzundaki aksesuar.

Kate Middleton bu elbiseyi 2021 yÄ±lÄ±nda bir baÅŸka gecede tekrar kullandÄ±. Bu kez sol omuzundaki detayÄ±n yerinde yeller esiyordu. Kate'in saÃ§larÄ± ise Pakistan'dakinden farklÄ± olarak toplanmamÄ±ÅŸ, kÄ±vÄ±rcÄ±k dalgalar halinde omuzlarÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ±ya dÃ¶kÃ¼lÃ¼yordu.

Kate Middleton'Ä±n en Ã§ok giydiÄŸi kÄ±yafetlerden biri de bu beyaz elbise. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Prenses bunu bir deÄŸil iki deÄŸil defalarca giydi.

Hatta kayÄ±nbiraderi Prens Harry'nin Meghan Markle ile evlendiÄŸi tÃ¶rende de Ã¼zerinde aynÄ± kÄ±yafetin olmasÄ± tartÄ±ÅŸma konusu bile oldu.

Kate o elbiseyi ilk olarak 2015 yÄ±lÄ±nda kÄ±zÄ± Charlotte'un vaftiz edildiÄŸi tÃ¶rende giydi. Ama o kadarla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±. YÄ±llar iÃ§inde defalarca dolabÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±, farklÄ± ayakkabÄ± ve ÅŸapkalarla deÄŸerlendirdi. Ãœstelik bu beyaz elbise Ã¼zerinde hiÃ§bir deÄŸiÅŸiklik de yapÄ±lmadÄ±.

Kate Middleton, kÄ±zÄ±nÄ±n vaftiz tÃ¶reninde giydiÄŸi o elbiseyle Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne de katÄ±ldÄ±. Bu kez gÃ¶steriÅŸli bir ÅŸapka kullandÄ±. Ama onun dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in yeni bir elbise bile giymemesi "Bu tÃ¶reni ciddiye almadÄ±" yorumlarÄ±na neden oldu.

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BU CEKET LÄ°SE YILLARINDAN KALMA

Kate Middleton Ã¶nceki yÄ±l kocasÄ±yla birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Karayipler gezisinde Ã¶zellikle giydiÄŸi kÄ±yafetlerle dikkat Ã§ekmiÅŸti. O gezide bavulunda daha Ã¶nce hiÃ§ giymediÄŸi yeni kÄ±yafetler vardÄ±.

BazÄ±larÄ± ziyaret edilen Ã¼lkelerin bayraklarÄ±ndaki renkler dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lerek Ã¶zel olarak hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ama iÃ§lerinde bir kÄ±rmÄ±zÄ± ceket vardÄ± ki hepsinden Ã§ok daha fazla dikkat Ã§ekti.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kate'in yeni parÃ§alarla tamamladÄ±ÄŸÄ± o ceket Ã¼niversite yÄ±llarÄ±ndan kalmaydÄ±. Tabii bu durum onun ne giydiÄŸini yakÄ±ndan takip edenlerin dikkatinden kaÃ§madÄ±.

EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN BÄ°LE DAHA ESKÄ°

Kate Middleton'Ä±n Ã§ok Ã¼nlÃ¼ bir kÄ±yafeti daha var aslÄ±nda: EvliliÄŸinden bile daha eski olan beyaz palto. William ile ilk kez resmi olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte giydiÄŸi o beyaz paltoyu 2020'de Prens William ile birlikte gittiÄŸi Ä°rlanda ziyaretinde giydi.

DÃ¼ÅŸes'in bu gezi iÃ§in bavuluna yeni elbiselerin yanÄ± sÄ±ra eski kÄ±yafetlerini de koyduÄŸu dikkatlerden kaÃ§madÄ±. Ä°ÅŸte bunlar arasÄ±nda bir tanesi son gÃ¼nlere damgasÄ±nÄ± vurdu: Siyah dÃ¼ÄŸmeli beyaz manto!



Middleton'Ä± takip edenler iÃ§in Reiss'in imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Olivia adlÄ± bu beyaz mantonun anlamÄ± bambaÅŸka. Middleton, bu paltoyla ilk kez gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸinde takvimler 2008 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. O dÃ¶nemde Middleton'Ä± takip edenler iÃ§in Reiss'in imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Olivia adlÄ± bu beyaz mantonun anlamÄ± bambaÅŸka. Middleton, bu paltoyla ilk kez gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸinde takvimler 2008 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. O dÃ¶nemde Prens William ile henÃ¼z evli hatta niÅŸanlÄ± bile deÄŸillerdi.

Tabii Kate'in eski giysilerini tekrar tekrar giymesini anlatÄ±p o efsane Ã§izmeleri anmadan geÃ§mek olmaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ durum sadece gece elbiseleri ya da gÃ¼ndÃ¼z ziyaretlerinde giydiÄŸi kÄ±yafetlerle sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Kate'in bir Ã§ift Ã§izmesi var ki hayranlarÄ± arasÄ±nda onlarÄ±n adÄ± "efsane Ã§izmeler."

Ã‡Ã¼nkÃ¼ 20 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir zaman zaman giyiyor bunlarÄ±. Ä°lk kez Ã¼niversite Ã¶ÄŸrenciliÄŸi yÄ±llarÄ±nda Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nda gÃ¶rÃ¼len bu Ã§izmeleri defalarca kullandÄ±.