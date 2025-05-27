İstese helikopter bile kiralar... Milyonları var ama hala metroyla geziyor

Haberin Devamı

Kısaca söylemek gerekirse sağlık dışında paranın satın alabileceği her şeye istedikleri an sahip olabilirler... Lüks malikaneler, pahalı arabalar, hatta bazılarının uçağı olduğu bile bilinen bir gerçek.

Bütün bu dudak uçuklatan varlığa rağmen ünlüler sık sık öyle bir yerde görüntüleniyor ki, herkes şaşırıyor...

Nerede mi? Metroda tabii ki.

Özellikle New York ya da Londra'da yaşayan ünlüler sık sık metroya binerken, metroda seyahat ederken genellikle de hayranları tarafından görüntüleniyor...

Birçok kişi günlük giysileri içinde ilk bakışta onları tanıyamasa da mutlaka kim olduklarını bilen biri çıkıyor. İşte bunun son örneği de geçtiğimiz haftalarda yaşandı.

Haberin Devamı

BİRKAÇ GÜN SONRA KIRMIZI HALIDA ALKIŞLANDI

Yıllarını beyazperdeye veren iki Oscar ödüllü yıldız Jodie Foster, New York metrosunda görüntülendi.

Günlük giysileri içindeki Jodie Foster, gözünde gözlükleri ve yüzündeki ciddi ifadeyle metro bekledi. Hatta gelen metronun vagonuna girerken bir ara ayağı takılıp tökezledi ve düşmekten son anda kurtuldu.

Ünlü oyuncu sonra boş bulduğu yere oturdu ve seyahat etti. Beyaz spor ayakkabıları, aynı renk pantolonu, mavi beyaz gömleği ve gözlükleriyle sıradan bir New Yorklu gibi bir görüntü sergiledi Foster.

Tabii ki bir hayranı onu tanıdı ve cep telefonuyla görüntüledi.

Jodie Foster, yüzünde ciddi bir ifadeyle metro bekledi. Gelen metronun vagonuna binerken bir ara ayağı tökezledi. Ama son anda dengesini bulup düşmekten kurtuldu.





Jodie Foster daha geçen hafta Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında tam bir parlak yıldızdı. Foster'ın önemli rollerinden birini üstlendiği A Private Life adlı film, galasında dakikalarca ayakta alkışlandı.

Haberin Devamı





ZAMAN ZAMAN METRODA GÖRÜLÜYOR

Jodie Foster'ın iki yanında oturan iki genç adamın ünlü oyuncuya ilgisizliği de dikkatlerden kaçmadı. İki genç ya yıldızı tanımadı ya da tanıdı ama rahatsız etmek istemedi.

Çocuk yaşından bu yana sinemaya emek veren 62 yaşındaki Jodie Foster, 100 milyon doların üzerinde servet sahibi oldu...

Bir başka deyişle istediği yer şekilde seyahat etmek için imkanı var.

Ama Sanık ve Kuzuların Sessizliği filmleriyle iki kez Oscar kazanan Jodie Foster, yine de zaman zaman metroya binmeyi tercih ediyor.

Kendi kullandığı uçağı bile var: Gelelim bir başka efsane oyuncuya... Hollywood'un emektarlarından Harrison Ford, artık 80'li yaşlarında... Daha da ötesinde bir değil birkaç tane uçağı var ve kendisi kullanıyor. Şehirler arası seyahate de uçarak gidiyor. Üstelik 300 milyon doların üzerinde bir serveti var. Ama o da zaman zaman metroda görüntüleniyor.

Haberin Devamı





Meraklı bakışları umursamıyor bile: Bir başka sinema ustası, Helen Mirren da zaman zaman Londra metrosunda görüntüleniyor. Yılların oyuncusu Mirren'ın 100 milyon doların üzerinde serveti var. Ama gerektiğinde metroyla seyahat etmekten hiç geri kalmıyor. Üstelik kendisine yönelen meraklı bakışları da hiç umursamıyor.

Haberin Devamı





İşte gerçek New York sakini: Tom Cruise'un eski eşi Katie Holmes da sık sık New York metrosunda görülüyor. Daha Cruise ile evliyken de küçücük kızıyla metroda objektiflere yakalanıyordu Holmes. Hatta kimi zaman bir gün önce Cruise'un kullandığı helikopterden inerken bir gün sonra metroda görülüyordu. Katie Holmes için metro hala vazgeçilmez ulaşım aracı.