İstenmeyen gelinden eşinin uzaklardaki ailesine net mesaj… ‘Oğlunuz benimle mutlu, boş yere beklemeyin!’

Haberin Devamı

Neymiş bu mahkeme kararı dersek filmi biraz geriye sarmak lazım…

MAHKEMEYİ KAYBETTİ

Sussex Dükü Prens Harry, 2020’de kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılıp eşi Meghan Markle ve çocuklarıyla birlikte ABD’ye taşınınca İngiliz hükümeti, halkın vergiyleriyle finanse edilen güvenlik korumasını kaldırdı. Prens Harry bu karara itiraz etti ancak mahkeme, onun bu korumadan otomatik olarak faydalanma hakkı bulunmadığına hükmetti.

KADERİ ARTIK KARISININ MEMLEKETİ OLDU

Yıllardır devam eden mahkemenin olumsuz karar vermesinin ardından açıklama yapan Harry “Şu anda karımı ve çocuklarımı İngiltere’ye getirebileceğim bir dünya göremiyorum. Bana, eşime ya da babamın torunlarına bir şey olursa bunun sorumluluğu kimde olacak? Bu karar, açıkça özen yükümlülüğünün ihlali” diyerek ailesiyle birlikte İngiltere’ye dönmesinin artık “imkansız” olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Harry en çok eşi Meghan’ın annesi Prenses Diana’nın kaderini yaşamasından korkuyor ve bunu geçmişte de defalarca tekrarladı.

Yaşanan bu gelişmelerinde ardından adı istenemeyen gelin olarak anılan Meghan Markle’dan çarpıcı bir sosyal medya paylaşımı geldi.

YİNE ÇOCUKLARININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Artık kraliyet kurallarına bağlı olmayan ve böylece sosyal medyadan bile bol bol fotoğraf paylaşabilen Meghan kocası Harry’nin iki çocukları Archie ve Lilibet’le çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabına koydu.

Çift ABD’ye gittiğinden beri Meghan’ın kendi memleketinde olmaktan pek memnun, Harry’nin ise tam tersi memleketi İngiltere’den uzakta kaldığı için mutsuz olduğu söyleniyordu.

Hatta Harry’nin aslında ABD’ye gitmekten pişman olduğu ve bir fırsatını bulup evine geri dönmek istediği de epey dillendirildi.

Haberin Devamı

Bu kararın ardında ise Harry istediğinde gidip İngiltere’yi ziyaret edebilecek ancak iki çocuğu babalarıyla bu geziye katılmaktan mahrum kalacak…

BU KEZ UZAKTAKİ O ÜNLÜ AİLEYE MESAJI VAR

Yaşananların hemen ardından yaptığı paylaşımla hem İngiltere mahkemelerine hem de onu aralarında istemeyen kraliyet ailesine mesaj yollayan Meghan Markle iki çocuklarının babalarıyla paylaştığı mutlu anları gösterdi.

“O burada, evinden uzakta ama benim yanımda mutlu” mesajı olarak algılanan fotoğrafa anında beğeni yağdı. Ancak Meghan bir kez daha daha önceki paylaşımları gibi bu paylaşımını da yorumlara kapattı ve netatif yorumları gelmeden engelledi...