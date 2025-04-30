İstediği kadar malikanelerde yaşasın, istediği kadar tacı tahtı olsun... Onun ruhu sıradan!

Haberin Devamı

Londra'nın kırsal kesiminde yaşamayı seçen, hiçbir soyluluk unvanı bulunmayan bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi Kate.

Daha 20'li yaşlarında, okuduğu üniversitede ülkenin gelecekteki kralı Prens William ile tanıştı ve iki genç birbirlerine aşık oldu.

Epey uzun bir zaman bir dargın bir barışık hatta iki kez ayrılıp yeniden bir araya gelerek ilişkilerini sürdürdüler.

Sonra da evlenip bugünlere geldiler... Üç çocukları oldu. Artık tahta bir adım daha yaklaştılar.

Buraya kadar olup bitenleri çifti, özellikle de Kate Middleton'ı takip eden herkes çok iyi biliyor zaten.

WILLIAM İLE EVLİLİK ONUN HAYATINI TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞTİRDİ

Tabii ki bu durum Kate'in hayatını da tamamen değiştirdi.

Haberin Devamı

Genç kızlığında giydiği kıyafetler dolabından kalktı, kullandığı daha sade takıların yerini bazıları İngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonuna ait ama hepsi de ünlü markaların imzasını taşıyan pahalı mücevherler ve taçlar aldı.

Kıyafetleri deseniz hepsi ünlü modacıların tasarımı.

William ile evlendikten sonra kelimenin tam anlamıyla bir moda ikonuna dönüştü Kate Middleton.

Yaşadığı yerlere gelirsek...

GÜZEL BİR HAYATI VAR

Yine İngiliz kraliyet ailesinin mülklerinde, her ne kadar mütevazı olduğu söylense de hiç de sıradan olmayan bir değil birkaç konutta yaşıyor kocası William, çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte.

Böyle bakıldığında gerçekten de imrenilecek bir hayatı var Kate Middleton'ın…

Çok büyük bir değişiklik olmadığı sürece hiç maddi zorluk çekmeyecek, çocukları iyi eğitim alacak, canı nereye gitmek isterse gidecek, neyi satın almak isterse alacak.

Elbette uyması gereken kurallar var ama yine de bu kadar bedel ödemeye zaten dünden hazır Kate.

Zaten kocası William tahta geçtiğinde de o da kraliçe olacak. Hatta daha şimdiden Galler çiftinin artık kral ve kraliçe olmasını bekleyen milyonlarca hayranı var dünyanın dört bir yanında.

Haberin Devamı

DÜNYANIN EN AYRICALIKLI İNSANLARINDAN BİRİ: Tabii sözün bu noktasında Kate Middleton'ın geçen yıl mücadele ettiği kanser hastalığını atlamayalım. O Kate'in 43 yıllık hayatının belki de en zor deneyimiydi. Sonunda tedavisini tamamladı ve henüz eskisi kadar olmasa da hayatına döndü. Muhtemelen o tedavi süresinde de zorluklar yaşasa da belki de herkesin ulaşamayacağı bir tedavi uygulandı Kate'e. Uzun sözün kısası Kate Middleton, gerçekten de dünyanın ayrıcalıklı insanlarından biri.





ASLINDA MİLYONLARCA KADINDAN HİÇBİR FARKI YOKMUŞ

Yine de onunla ilgili öyle bir ayrıntı var ki dün kameralar karşısına çıktığında gözler önüne serildi ve onu görenler de "Kate prenses oldu, gelecekte kraliçe olacak. Yine de görüldüğü üzere aslında milyonlarca kadından hiçbir farkı yok" dedirtti.

O ayrıntıya gelirsek....

Haberin Devamı

Kate Middleton ile Prens William dün evliliklerinin 14'üncü yılını kutladı. Genellikle bu özel günü baş başa geçiren Kate ile William bu kez bir değişiklik yaptı.

İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nde romantik ilişki yaşarken sık sık kaçamak yaptıkları Mull Adası'na gitti...

Bir anlamda aşklarına mekan olan adada evliliklerinin 14'üncü yıl dönümünü kutladı çift.

Kate genellikle saçlarını daha koyu renkli kullanıyordu. Zaten doğal rengi de kahverengi.





Middleton, özellikle de hamilelikleri sırasında saçlarını omuz hizasında kestirdi.

Haberin Devamı





Galler Prensesi Kate Middleton'ın en ünlü özelliklerinden biri de uzun ve gür saçları.

SAÇLARININ RENGİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI

İşte Kate'in de aslında ve özünde milyonlarca hemcinsinden farklı olmadığını kanıtlayan ayrıntı da o gezi sırasında görüldü.

Kate saçlarının rengini değiştirmişti!

Uzun süredir koyu renk kullandığı saçlarına altın renginde ışıltılar attırmıştı. Yıllardır ısrarla kestirmediği saçlarına yaptırdığı bu değişiklik de elbette sosyal medyada konu edildi.

Birçok kadın kullanıcı "Kate de hayatında bir değişiklik olduğunda ilk iş saçlarını değiştirenlerden demek ki... Tıpkı milyonlarca kadın gibi" diyerek yorumları Kate'in durumunu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın 14 yıl önce bugün son kez sıradan biri olarak uyudu... Gördüğü kabustan büyük aşkının hayat öpücüğü uyandırdı Haberi görüntüle

BİR ARA UZUN SAÇLARI AİLE İÇİNDE DE KONU EDİLMİŞTİ

Aslında bilenler bilir... Kate'in saçları aileye katıldığı ilk dönemde de konu edilmişti.

İlk gençlik yıllarından bu yana saçlarını uzun kullandı hep Kate. Hatta William ile evlendiği ilk dönemlerde kimi zaman dalgalı doğal haliyle bıraktı.

Daha da ötesinde kimi zaman giydiği kıyafete uygun olması açısından toplaması gereken saçlarını inatla açık bıraktı.

Bir dönem Kraliçe 2. Elizabeth'in de Kate'in saçlarına el koyduğu söylentileri yayılmıştı. Konuşulanlara göre Elizabeth Kate'in uzun ve salık saçlarını protokole uygun bulmamıştı.

Yine bir ara Kate saçlarımı omuz hizasında kısaltmıştı. Ama sonra yine neredeyse beline kadar uzun şekliyle kullanmaya başladı.



YENİ SAÇ RENGİNİ GÖSTERMEK İÇİN BU ÖZEL GÜNÜ SEÇTİ

Geçen yıl zorlu bir ameliyat, ardından uzun süren ve hiç de kolay olmayan bir tedavi süreci geçiren Kate, bütün bunlar geride kaldığında görünümünde bir değişiklik yapmak istedi.

Birçok kadının yaptığı gibi saç modelini değiştirmek yerine gidip o ünlü gür saçlarına ışıltı kattı. Böylelikle geçen yılın kötü hatıralarını da silmek istedi büyük olasılıkla.

Bunu ilk kez gözler önüne sermek için de William ile evliliğinin 14'üncü yıl dönümünü seçti.

Kate Middleton ile Prens William, ilk kez halkın arasında kutladıkları evlilik yıl dönümleri için gittikleri Mull Adası'nda gerçekten de krallara layık bir biçimde karşılandı.

İkisi de spor kıyafetler giyen Galler çifti, kendilerini karşılayan halkın sevgi gösterilerine onlara el sallayıp kısa sohbetler yaparak karşılık verdi. Galler çifti bu iki gün boyunca Mull'da çeşitli ziyaretlerde de bulunacak.

O DA ACISINI SAÇLARINDAN ÇIKARIRDI

Bu saç konusu sadece Kate için değil dünyanın göz önünde insanları için de zaman zaman gündeme gelen bir konu.

Bir dönem Monako Prensi Albert'in karısı Prenses Charlene'in 1980'lerin punk modasını andıran saç kesimi gündem olmuştu.

Onun bir bölümü kazınmış saçlarını görenler bugün Kate hakkında yapılanlara benzer yorumlar yapmıştı. Ama Charlene'in durumu biraz olumsuzdu.

Herkes "Kocasıyla yaşadığı sorunların acısını saçlarından çıkarıyor" diye yorumlamıştı o aşırı iddialı kesimin nedenini. İşin ilginci sonradan Charlene'in gerçekten de bazı ailevi sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.

Charlene kocası Albert ile arasını düzeltince saçlarıyla uğraşmayı da bıraktı.