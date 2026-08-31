İstediği kadar evlenip kendi ailesini kursun... O hâlâ öksüz bir çocuk... Her gün annesinin mezarına bakarak nasıl yaşardı ki!

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2020'de aile içindeki resmi görevlerini bırakıp yeni bir hayat kurmak için ABD'ye taşındıklarında yanlarında sadece bebek olan oğulları Archie vardı.

Sonradan aralarına katılan kızları Lilibet ile dört kişilik bir aile olarak döndüler İngiltere'ye.

Her geçen gün bunun nedenleri hakkında birçok iddia ortaya atılıyor.

Bunlar bir yana Sussex çiftinin İngiltere'de nerede yaşayacağı da merak konusu oldu...

Harry, ülkesine dönmesine rağmen yeniden çalışan bir kraliyet ailesi üyesi olmayacak. Bu yüzden de kraliyet ailesine ait konutlardan birinde oturmaları mümkün değil.

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Ayrıca yine çalışan kraliyet ailesi üyesi olmadıklarından ödenek de almayacaklar. Büyük olasılıkla Meghan, kurduğu As Ever adlı şirketi büyütmeye çalışacak.

Harry de söylenenlere göre yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışmayı sürdürecek.

Bir de tabii Harry ile Meghan'ın nerede yaşayacağı konusu var. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da çiftin, birçok ünlü ve zengin kişinin yaşadığı Cotswolds'a yerleştiği söyleniyor.



ANNESİNİN MEZARINA YAKIN YAŞAMAK İSTEMEDİ

İşte bu karar bile bazı tartışmaları beraberinde getirdi.

Bazı beklentilere göre Harry'nin; ailesiyle birlikte Althorp malikanesine ve arazisine yakın bir ev bulacaktı.



Bu arada Althorp'un, Harry'nin annesi Diana'nın ailesine ait bir mülk olduğunu ve Spencer ailesinin asırlardır burayı ellerinde tuttuğunu hatırlatalım.

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Harry'nin, ABD'den İngiltere'ye dönme nedenleri arasında işin bu kısmı da vardı iddialara göre. Harry, iki çocuğunun sadece babası Kral Charles ile yakınlaşmasını değil aynı zamanda anne tarafından geniş ailesi hakkında da bilgi sahibi olmasını istiyordu.

Hatta Diana'nın ailesiyle duygusal bağlar oluşturmasını da arzuluyordu.

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SON UYKUSUNU AİLE ARAZİSİNDE UYUYOR

Zaten Diana'nın erkek kardeşi Charles Spencer, yeğenleri William ve Harry ile arasını her zaman iyi tutuyor.

İşte bütün bunlar yüzünden Harry'nin ailesini de alıp Althorp'a yakın bir yere yerleşmesini bekleyenler çoktu. Fakat Harry böyle yapmadı. İngiltere'deki yeni hayatı için Cotswolds'u seçti.

31 Ağustos 1997 günü yanında sevgilisi Dodi El Fayed ile Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayata veda eden Diana Spencer, ailesine ait Althorp arazisinde ebedi uykusunu uyuyor.

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Bir kaynak bu durumu, annesinin başına gelenleri bir türlü unutamayan Harry'nin, Diana'nın mezarına yakın hatta onu her gün görebileceği bir yerde yaşamak istememesine bağladı.

Yeri gelmişken hatırlatalım...



1997 yılının 31 Ağustos günü Paris'te geçirdiği bir trafik kazasında hayata veda eden Diana; aile mülkleri olan Althorp'da kendisi için yaptırılan bir anıt mezarda uyuyor son uykusunu.



HER GÜN MEZARI GÖRMEK ACI VERİCİ

Hatta Harry; geçen ay kısa bir ziyaret için ailesiyle İngiltere'ye gittiğinde çocukları Archie ve Lilibet'i büyük dayıları Charles Spencer'ı ziyarete götürmüştü.

Ancak ailesiyle birlikte oraya yakın bir yerde oturmak istemedi.

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Bir kaynak "Althorp, Harry için her zaman duygusal anlamda önemli bir yer tutacak. Ama aynı zamanda oraya yakın yaşamak karmaşık bir durum. Annesi orada gömülü, ve o arazinin Harry'nin annesine dair hatıraları arasında güçlü bir yeri var. Her gün o anılarla ve annesinin kaybıyla yüzleşmek rahatlatıcı olmaktan çok acı verici olabilir. Bu yüzden de Althorp'a yakın oturma fikrine Harry sıcak bakmadı" diye konuştu.



Diana'nın cenaze töreninde Harry ile ağabeyi William'ın görüntüsü milyonlarca kişinin hafızasına kazındı.

Prens Harry annesi Diana'nı kaybettiğinde henüz 12 yaşındaydı... Ağabeyi William ise 14 yaşındaydı.

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Diana'nın naaşı Althorp arazisinde bulunan bir yapay gölün üzerindeki küçük adada toprağa verildi.



BİLEREK ORADAN UZAK BİR YER SEÇTİ

Bir başka kaynağa göre Harry her ne karar annesi Diana'nın atalarının arazisinden uzakta yaşasa da onun ailesini tanımasını da istiyor.

Spencer ailesiyle anlamlı ilişkiler kurmalarını arzu ediyor.

Ama iki çocuğunun annesi Diana'yı hiç göremeyecek olsalar bile onun ailesiyle bağlantı kurmalarını istemek başka, daha 36 yaşında ölen Prenses'in mezarıyla her gün yüzleşmek başka yine bu kaynağa göre.

İşte bu yüzden de Harry, İngiltere'deki yaşamına başlamak için anne tarafından atalarının topraklarına uzak bir yeri seçti.