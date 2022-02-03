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İşte Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan'ın gerçek kızı

#Uğur Aslan#Serenay Sarıkaya#Birkan Sokullu
İşte Yargının Eren Komiseri Uğur Aslanın gerçek kızı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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“Yargı” dizisinin Eren Komiser’i Uğur Aslan, kızıyla fotoğrafını Instagram’da “İlk göz ağrım gelmiş sete” notuyla paylaştı. Fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü. Aslan, dizinin senaristi Sema Ergenekon’la evli.

İşte Yargının Eren Komiseri Uğur Aslanın gerçek kızı

Entrikalarla dolu dizi karakteriymişim gibi

Serenay Sarıkaya geçtiğimiz gün “Alice” müzikalinin Zorlu PSM’deki provasına katıldı. Ardından soluğu Arnavutköy’de, şan hocasının yanında aldı.

Fotoğraflarını çeken basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, “Oradan oraya koşturuyorum. Yorucu ama çok keyifli” dedi. Sarıkaya, sevgilisi Umut Evirgen’le ilgili soruları ise “Entrikalarla dolu bir dizinin karakteriymişim gibi davranmayın bana” diyerek geri çevirdi.

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İşte Yargının Eren Komiseri Uğur Aslanın gerçek kızı

Baş başa romantik yemek

Oyuncu Birkan Sokullu ve işletmeci Umut Evirgen, geçtiğimiz akşam Bebek’te bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Birkan Sokullu hızlıca Umut Evirgen’in aracına bindi. Evirgen, “Neler yapıyorsunuz?” sorusu üzerine “Birkan varken bana mı soru sorulur arkadaşlar?” dedi.

Evirgen, “Birkan Bey hızla arabaya bindi, yemek yediniz sanırım” diyen muhabire espriyle karşılık verdi: “Aynen, baş başa romantik bir yemek yedik Birkan’la!” (Sayit DURMAZ)

İşte Yargının Eren Komiseri Uğur Aslanın gerçek kızı

Yıldız çok sevinirdi

Yasak Elma” dizisinin Yıldız’ı Eda Ece, bir mekanda Seda Sayan’la karşılaştı. Ünlü sanatçıyla fotoğraf çektiren oyuncu, o kareyi esprili bir notla sosyal medyada yayınladı: “Şanslı günümdeyim. Seda Abla’yla karşılaştım. Yıldız olsa çok sevinirdi.”

İşte Yargının Eren Komiseri Uğur Aslanın gerçek kızı

25’ime bastım

Asuman Dabak, 52’nci yaşını geçtiğimiz akşam Cihangir Jash’ta yakınlarıyla kutladı. Doğum günü pastasını kesmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, esprili bir konuşma yaptı: “25 yaşıma bastım. Bakın 26’dan günü geçtim saat bile almadım. Sadece 25 yaşındayım.” (Sayit DURMAZ)

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İşte Yargının Eren Komiseri Uğur Aslanın gerçek kızı

Rabia Berlin’de

Pop müziğin son dönemde yıldızı parlayan ismi Rabia Tunçbilek, Almanya’da sahneye çıktı. Şarkıcı, Berlin’deki bir mekanda müzikseverlerle buluştu.

Son olarak “Sevdan Celladımdır” şarkısıyla dinleyici karşısına çıkan Tunçbilek, yeni single çalışmalarına da başladığını söyledi.

İşte Yargının Eren Komiseri Uğur Aslanın gerçek kızı

 

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#Uğur Aslan#Serenay Sarıkaya#Birkan Sokullu

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