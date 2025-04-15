İşte ünlü oyuncunun ilk torunu: Bir aylık oldu, annesinin avucuna sığıyor

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Bu duyguyu yaşayanlar bilir elbet...

İşte şu günlerde tam da böyle bir duyguyla mutluluktan uçan bir ünlü var. Daha 50'li yaşlarının başında, güzel kızı sayesinde dede oldu bu ünlü...

Önce kızını bembeyaz gelinliği içinde kendi elleriyle evlendirdi. Şimdi de sıra onun bebeğini kucağına almaya geldi. Üstelik kızı ve damadı, ilk bebeklerine isim verirken ünlü şarkıcıyı duygulandıran bir tercih yaptı...

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Çalkantılı hayatının en mutlu dönemlerinden birini yaşayan bu ünlü şarkıcı Marshall Bruce Mathers III ya da milyonların tanıdığı adıyla Eminem.

52 yaşındaki şarkıcının geçen yıl evlenen kızı Hailie Jade Scott ve damadı Evan McClintock'ın büyük bir hevesle bekledikleri oğulları dünyaya geldi.

Kendisi de bir sosyal medya ünlüsü ve podcast sunucusu olan Hailie Jade, mutlu haberi de sosyal medya sayfasından duyurdu.

29 yaşındaki Hailie Jade, 4 Nisan'da yaptığı Instagram paylaşımında oğullarının 14 Mart'ta dünyaya geldiğini belirtti.

Sosyal medyadan da uzun süre uzak kalan Hailie Jade, oğlunun 14 Mart'ta dünyaya geldiğini belirten paylaşımıyla sessizliğini bozdu.





Kapüşonlu örgü hırkasıyla çekilen pozları yayınlanan minik bebeğe Elliot Marshall adı verildi. Bebek ikinci adı dolayısıyla ünlü dedesiyle de adaş oldu.





İlk kez anne olan Hailie Jade, dün de minik oğlunun bir başka pozunu paylaştı... Oğlunun bir aylık olduğunu belirtti genç anne. Yine de minik bebeğin hala annesinin avucuna sığabildiği dikkatlerden kaçmadı.

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Hailie Jade, babası Eminem'in Temporary adlı şarkısı için çekilen klipte rol aldı. O sırada da Eminem'e arkasında 'Büyükbaba' yazan bir sweatshirt ile bir de ultrason görüntüsü verdi. Böylece mutlu haberi herkes duydu.

DEDESİYLE ADAŞ OLDU: Bu arada Hailie Jade ve Evan, ilk bebeklerine isim verirken ünlü şarkıcı Eminem'i de onurlandırdı. Bebeğe Elliot Marshall adı verildi. Bu arada küçük bir not... Her ne kadar müzik dünyasında Eminem adıyla tanınsa da ünlü şarkıcının gerçek adı Marshall. Yani minik bebeğin ikinci adı ünlü dedesinden geliyor.





DÜĞÜNÜNDE BEBEĞİ KARNINDAYDI

Eminem'in iki kızından biri olan Hailie Jade ile Evan McClintocK, geçen yılın mayıs ayında dünya evine girdi. Kızının mutlu gününde yanında yer alan ünlü şarkıcı düğünde onunla bir de duygu dolu bir dans gösterisi sergiledi.

Düğünün üzerinden kısa bir süre geçmişti ki bu kez Hailie Jade ile Evan McClintock'un bir bebek bekledikleri duyuldu.

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Hailie Jade de Brittany ile birlikte sunduğu Just A Little Shady adlı podcast yayınında düğününde hamile olduğunu itiraf etti.

Bu durumu konuklardan saklamak için büyük bir çaba gösterdiklerini de sözlerine ekledi genç kadın.





GEÇEN YIL EVLENDİLER

Hailie Jade ve Evan McClintock, geçen yılın mayıs ayında evlendi.

Hailie Jade Scott, uzun süredir birlikte olduğu Evan McClintock ile evlendiğini, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Hailie, o paylaşımda da mutluluğunu satırlara döktü.

Beyaz gelinliği içinde mutluluktan kelimenin tam anlamıyla uçarken çekilen pozlarını Instagram hesabından paylaşan Hailie "Daha iyisini isteyemezdik... Mutluluk gözyaşları, kahkahalar ve gülücükler. Çok büyük bir sevgi hissettik "diye ifade etti duygularını.

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Çiçeği burnunda kocası Evan'ın ve kendisinin, aile, arkadaş ve yakınlarından gördükleri ilgi ve sevgi nedeniyle büyük bir şükran duygusu hissettiklerini de satırlarına ekledi mutlu gelin.

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GELİNLİĞİ SADE VE ŞIKTI

Eminem'in eski eşi Kim Scott ile evliliğinden dünyaya gelen biyolojik kızı Haile, düğünü için askısız bir gelinlik seçti.

Gelinliğin bir kısmı genç kızın bedenini sararken etek kısımları ise kat kat ve kabarıktı. Genç gelin, bu büyük gününde saçını sade bir şekilde topladı ve görünümünü de uzun duvağıyla tamamladı.

Damat ise klasik siyah bir takım elbise giydi.





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Gelinin babası Eminem de Haile'nin düğünü için her zamanki spor kıyafetlerinden vazgeçip takım elbise giydi. Üstelik düğününde kızını kollarının arasına aldı ve beyaz güllerle süslenmiş pistte onunla dans bile etti.





Hailie ile Evan 2016 yılından bu yana romantik ilişki yaşıyordu. Gençler nişanlandıklarını da 2023 yılında sosyal medyadan ilan etmişti.

BİRİ BİYOLOJİK İKİSİ EVLATLIK ÜÇ ÇOCUK BABASI: Hailie Jade, Eminem'ın Kim Scott ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi. Bu arada Kim'in ikizi Dawn'ın da bir kızı vardı. Fakat ikizi kötü alışkanlıkları yüzünden genç yaşta hayata veda edince onun kızını de Eminem ve karısı evlat edindi. Ünlü şarkıcı kendi nüfusuna geçirdiği Alaina'yı kardeşi Hailie'den 10 ay önce evlendirdi. Ünlü şarkıcının şu anda 22 yaşında olan Stevie Laine adında bir de oğlu var. O da aslında Eminem'in eski karısı Kim ile onun eski sevgilisi Eric Hartter'ın ilişkisinden dünyaya geldi. Fakat Eminem onu da evlat edinip soyadını verdi. Kısacası Eminem'in biri biyolojik, diğer ikisi evlatlık olmak üzere üç tane çocuğu var.





Eminem, evlatlık kızı Alaina Marie Scott'ı da 2023 yılının haziran ayında Matt Moeller ile evlendirmişti.