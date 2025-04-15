Ä°ÅŸte Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin aÅŸk Ã§ocuÄŸu: DÃ¶rt yÄ±llÄ±k inat bitti... YÃ¼zÃ¼nÃ¼ ilk kez gÃ¶sterdiler

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Ama bu da bir noktaya kadar... Hepsinin gÃ¼n gelip "pes ettiÄŸi" bir yer olur elbette.

TÄ±pkÄ± Ã¼nlÃ¼ Ã§ifte olduÄŸu gibi..

Onlar da tam 4 yÄ±l boyunca inatla minik kÄ±zlarÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ kimseye gÃ¶stermediler... Sosyal medya takipÃ§ileri sadece minik kÄ±zÄ±n ellerini gÃ¶rmekle yetindi.

Belli ki Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, bÃ¼yÃ¼k aÅŸklarÄ±ndan dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ±nÄ± dÃ¼nya kamuoyuyla tanÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± Ã§ok Ã¶zel bir gÃ¼ne bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte o Ã¶zel gÃ¼nde herkesten kÃ¶ÅŸe bucak sakladÄ±klarÄ± o sevimli yÃ¼z gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

ANNESÄ° TARÄ°HE GEÃ‡TÄ°, O Ä°ZLEDÄ°

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ Ã§ift ÅŸarkÄ±cÄ± Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom.. GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en istikrarlÄ± Ã§iftlerinden olan Perry ve Bloom'un birlikteliklerinden Daisy Dove adÄ±nda bir kÄ±zlarÄ± dÃ¼nyaya geldi.

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AslÄ±nda Orlando Bloom, eski eÅŸi Miranda Kerr'dan dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Flynn'i hiÃ§bir zaman kimseden saklamadan kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼tmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ama Katy Perry ile iliÅŸkisinde bunun tam tersi oldu. Daisy Dove'un yÃ¼zÃ¼nÃ¼ kimse gÃ¶rmedi.

Ta ki annesi Katy Perry, uzaya gidip dÃ¶nÃ¼nceye kadar!

Perry'nin yanÄ±ndaki beÅŸ kadÄ±nla birlikte Blue Origin'in roketiyle uzaya bir yolculuk yaptÄ± dÃ¼n.

Tam 62 yÄ±l sonra sadece kadÄ±nlardan oluÅŸan bir ekiple uzaya Ã§Ä±karak tarihe geÃ§en Perry, baÅŸka bir konuda da Ã¶nemli bir yol kat etti.

KIZLARININ YÃœZÃœNÃœ DÃœNYA Ä°LK KEZ GÃ–RDÃœ

Orlando Bloom'dan doÄŸun kÄ±zÄ± Daisy Dove'un yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ilk kez bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya gÃ¶rdÃ¼.

Katy Perry'nin, roketin sahibi olan iÅŸ insanÄ± Jeff Bezos'un niÅŸanlÄ±sÄ± Lauren Sanchez'in yanÄ± sÄ±ra sunucu Gayle King, yapÄ±mcÄ± Kerianne Flynn, Aisha Bowe ve Amand Nguyen ile birlikte yaptÄ±ÄŸÄ± yolculuk sadece 11 dakika sÃ¼rdÃ¼.

Roketin uzaya fÄ±rlatÄ±lmasÄ± ve sonra geri dÃ¶nmesi sÄ±rasÄ±nda da aÅŸaÄŸÄ±da uzay yolcularÄ±nÄ± bekleyenler vardÄ±...

ArkadaÅŸlarÄ± ve elbette aileleri bÃ¼yÃ¼k bir heyecanla gÃ¶zlerini gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne dikip sevdiklerinin bu tarihi yolculuÄŸu bitirip geri dÃ¶nmesini bekledi.

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Ä°ÅŸte bunlardan biri de Katy Perry ile Orlando Bloom'un dÃ¶rt yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Daisy Dove oldu. BabasÄ±yla birlikte bu tarihi olaya tanÄ±k olan minik Daisy'nin Ã¼zerindeki astronot kÄ±yafeti de dikkatlerden kaÃ§madÄ±.





GÃ–KYÃœZÃœNE BAKIP 'ANNE' DÄ°YE SESLENDÄ°

SarÄ± saÃ§lÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z, bir ara mavi gÃ¶zleriyle gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ tarayarak "Anne" bile dedi. Bu tarihi gÃ¼n Katy Perry ve Orlando Bloom'un kÄ±zlarÄ± Daisy'nin de dÃ¼nya sahnesine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n olarak hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.

Katy Perry de uzay yolculuÄŸu sÄ±rasÄ±nda minik kÄ±zÄ± Daisy'yi unutmadÄ±. Rokette Ã§ekilen fotoÄŸraflarda Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±nÄ±n adÄ±na gÃ¶nderme yaparak bir papatyayÄ± kameraya doÄŸru gÃ¶stermesi dikkat Ã§ekti. Bu arada Daisy'nin Ä°ngilizce'de "papatya" anlamÄ±na geldiÄŸini de not dÃ¼ÅŸelim.

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Katy Perry, kÄ±sa yolculuÄŸun ardÄ±ndan dÃ¼nyaya dÃ¶ndÃ¼kten sonra Ã¶nce elindeki papatyayÄ± gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne doÄŸru kaldÄ±rdÄ±. Sonra da eÄŸilip topraÄŸÄ± Ã¶ptÃ¼.

Orlando Bloom ve Katy Perry, kÄ±sa sÃ¼ren bir ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recinin ardÄ±ndan yeniden bir araya geldiler. KÄ±saÂ sÃ¼re sonra da kÄ±zlarÄ± Daisy Dove dÃ¼nyaya geldi.Â

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Perry, uzay yolculuÄŸuna Ã§Ä±karken yanÄ±na kÄ±zÄ±nÄ± anÄ±msatsÄ±n diye bir tane papatya da aldÄ±.





ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸte roketten indikten sonra topraÄŸÄ± Ã¶ptÃ¼.





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Bu yolculuk, 1963 yÄ±lÄ±nda Rus kozmonot Valeantina Tereshkova'nÄ±n uzaya tek baÅŸÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± yolculuÄŸun ardÄ±ndan ilk kez tamamÄ± kadÄ±n mÃ¼rettebatla yapÄ±lan bir yolculuk olarak da tarihe geÃ§ti.

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