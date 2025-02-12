Üç erkek ve bir kız oldu... Bu defter kapandı... Değişik bir isim koymuşlar, dedesi öğrenemedi!

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İşte son günlerde ünlü bir aile böylesi bir nedenle dünyanın dört bir yanındaki takipçilerini heyecanlandırdı. O soğuk kuzey ülkesinin masal prensesi ile yakışıklı bir prens olan kocası geçtiğimiz hafta sonu yeni bir bebek sahibi oldu.

Elbette her bebek aileye sevinç kaynağıdır ama bu kez bir başka oldu. Çünkü o bebek üç erkek çocuğun üstüne doğan ilk kız çocukları oldu.

Üstelik çift bebeklerine öyle bir isim koydu ki dedesi bile yeni torununun ismini yanlış kullandı.

Bu mutlu ve ilginç olayların yaşandığı aile, İsveç kraliyet ailesi...

Kral Carl Gustaf ile karısı Kraliçe Silvia'nın tek oğlu Carl Philip ile karısı Prenses Sofia, dördüncü bebeklerini geçtiğimiz hafta sonu bağırlarına bastı.

Üç tane erkek evlattan sonra dünyaya gelen kız bebeğin doğumu da resmi bir duyuruyla kamuoyuna açıklandı.

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O ilk paylaşımda bebeğin adı yer almıyordu. Sonra Prens Carl Philip'in babası Kral Carl Gustaf, katıldığı bir konsey toplantısında yeni torununun adını da açıkladı.

Fakat Sofia ve Carl Philip'in kızları için seçtiği isim hiç alışıldık değildi o yüzden de Kral torununun ismini yanlış söyledi. Hatta diğer isimlerini de birbirine karıştırdı.

SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Aslında bebeğin ismi Ines Marie Lilian Silvia… Tabii bu isimlerin hepsinin önünde "prenses" unvanı da var. Üstelik Kral Carl Gustaf yıllar önce ailenin çalışan kesimini küçülttüğü ve çocuklarından sadece veliahtı olan Prenses Victoria ödenek alabildiği halde.

Bu kısmı hatırlattıktan sonra asıl konuya geçelim. Kral Carl Gustaf, yeni torununun adını katıldığı konsey toplantısında Ines yerine Inse olarak söyledi.

Bu kadarla da kalmadı... Torununun bütün diğer isimlerini de karmakarışık söyledi.

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Daha sonra kraliyet basın bürosundan yapılan açıklamada Kral'ın yeni bebeğin ismini yanlış söylediği için özür dilediği belirtildi. Açıklamada Kral'ın ismi yanlış söylediğini sonradan fark ettiği bilgisi de yer adı.

BEBEK BİR HAFTALIK OLDU

2015 yılında gösterişli bir törenle evlenen Prens Carl Philip ile Prenses Sofia'nın dördüncü bebekleri geçen hafta cuma günü dünyaya geldi.

Üç tane erkek evladın üstüne doğan bu kız bebek sadece çifti değil İsveç kraliyet ailesini de sevince boğdu.

Mutlu haber, Kral Carl Gustaf ile Kraliçe Silvia'nın resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Açıklamada 40 yaşındaki Prenses Sofia ile 45 yaşındaki Carl Philip'in kızının 7 Şubat'ta dünyaya geldiği belirtildi.

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İsveç kraliyet ailesinin yeni bebeği Ines Marie Lilian Silva'nın ilk fotoğrafı da resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.





Sofia ve Carl Philip'in üç erkekten sonra bir kız çocuğa sahip olarak artık çocuk defterini kapattığı da konuşuluyor.

ÇİFTİN ÜÇ OĞLU VARDI

Yine açıklamaya göre hem bebeğin hem de annesinin sağlık durumları gayet iyi. Minik prensesin adı ise o duyuruda yer almadı.

Mutlu çiftin sekiz yaşında Alexander, yedi yaşında Gabriel ve üç yaşında Julian adında üç tane erkek evladı bulunuyor.

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Bu kız bebekle birlikte Kral Carl Gustaf ile Kraliçe Silvia'nın sahip olduğu torun sayısı da dokuza çıktı.

ERKEK DERGİSİNE VERDİĞİ POZLAR BAŞINA DERT AÇMIŞTI

Sofia Hellqvist, her ne kadar günün birinde kraliçe tacını takmayacak olsa da tıpkı İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton gibi bir peri masalının kahramanı.

2000'li yılların başında şöhret peşinde koşan Sofia, en çok bir erkek dergisi için yılanlara sarılarak verdiği pozlarla adını duyurdu.

Sonra bir TV yarışmasına katıldı. Zaten İsveç kraliyet ailesinin onu gelin olarak istememesinin en önemli nedeni de bunlardı.

Bir de Prens ile flört ettiği duyulunca Sofia'nın bütün eski defterleri açılıp verdiği erotik pozlar, katıldığı yarışma yeniden gündeme geldi.

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Carl Philip'in ailesi önceleri Sofia Hellqvist'in Prens'i gerçekten sevmediğini, tek amacının şöhret ve para olduğunu düşündü. Ama sonra yanıldıklarını anladılar.

DÜĞÜNÜNDE 'BEN BU KADINI SEVİYORUM' DİYE HAYKIRDI

Ama Carl Gustaf ile Silvia'nın tek oğlu Carl Philip ile aşkı o kadar büyüktü ki sonunda İsveç kraliyet çifti de buna boyun eğdi.

Prens Carl Philip ile Sofia Hellqvist, 2015 yılında, çoğu Avrupa kraliyet ailelerinden oluşan 550 konuk önünde evlendiler. Düğünleri günlerce dünya basınının manşetlerinden inmedi.

Düğün günü Prens Carl Philip, nikahın ardından bütün yakın ailesi ve çiçeği burnunda karısıyla birlikte halkın karşısına çıktı. Orada Sofia'nın gözlerinin içine bakarak "Bu kadını seviyorum" diye başlayan bir konuşma yaptı.

Sofia'yı önce İsveç kraliyet ailesi gelin olarak çok istemedi. Bunun nedeni de halktan bir aileden gelmesi değil, bir TV ünlüsü olmaya çalıştığı dönemde verdiği pozlardı. Ama aile, Carl Philip'in aşkına teslim oldu. Sofia da gelin olduktan sonra geçmiş hayatına bir sünger çekti.