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Haber Giriş: 19.04.2020 - 14:10,Son Güncelleme:

İşte Tolgahan ve Almeda'nın evi!

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İşte Tolgahan ve Almeda'nın evi!
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TRT 1’deki ‘Şampiyon’un yıldızı Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ile oturmak üzere Beykoz’dan 8 milyon TL’ye havuzlu villa almıştı.

Aynı babası
Çiftin muhteşem evlerinden ilk görüntüler Kanal D’deki 2. Sayfa’da yayınlandı. 11 aylık Efehan’ın babasına olan benzerliği dikkat çekti.

İşte Tolgahan ve Almedanın evi

Neden olmasın'
Almeda Abazi ‘Efehan’a kardeş düşünüyor musunuz?’ sorusuna “Neden olmasın, düşünüyoruz” cevabını verdi.
İşte Tolgahan ve Almedanın evi

Tolgahan Sayışman, Boğaz manzaralı villayı 5 ay önce 8 milyon TL’ye almıştı.
İşte Tolgahan ve Almedanın evi


 

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