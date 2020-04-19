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İşte Tolgahan ve Almeda'nın evi!
TRT 1’deki ‘Şampiyon’un yıldızı Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ile oturmak üzere Beykoz’dan 8 milyon TL’ye havuzlu villa almıştı.
Aynı babası
Çiftin muhteşem evlerinden ilk görüntüler Kanal D’deki 2. Sayfa’da yayınlandı. 11 aylık Efehan’ın babasına olan benzerliği dikkat çekti.
Neden olmasın'
Almeda Abazi ‘Efehan’a kardeş düşünüyor musunuz?’ sorusuna “Neden olmasın, düşünüyoruz” cevabını verdi.
Tolgahan Sayışman, Boğaz manzaralı villayı 5 ay önce 8 milyon TL’ye almıştı.
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