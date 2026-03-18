Reçel kaynattı dibi tuttu, yemek yaptı kimse beğenmedi... Peri masalına acı son!

Haberin Devamı

Yıllar yılı yolunda nice yorgunluk yaşadığı şöhrete ucundan kıyısından Suits adlı diziyle kavuşmuştu. Ama yine de Harry ile tanışması, aralarında doğan aşk onun hayatını tamamen değiştirdi.

Harry ile evlendikten sonra da hayalleri bir basamak daha yükseldi... Gençlik yıllarında kapısının önünde hatıra fotoğrafı çektirdiği Buckingham Sarayı'nın kapıları açılmıştı. Düşes unvanını aldı... Dünyanın en çok ilgi gören, merak edilen ve sevilen kişilerinden biri haline geldi.

Dile kolay... Artık o bir peri masalı kahramanıydı. Tıpkı eltisi Kate Middleton gibi...





ONUN SARAYDAKİ PERİ MASALI KISA SÜRDÜ

Ama görünüşe ve son gelişmelere göre Meghan Markle'ın peri masalı en azından şimdilik öyle pek de mutlu sona ulaşmadı. Kurduğu hayaller birer birer yıkıldı.

Haberin Devamı

2020 yılında İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerini bırakıp ABD'ye taşındıktan sonra Harry ile Meghan, kendi ayakları üzerinde durabilmek için başka kapıları çalmaya başladı.

Bu adımlardan biri de bir dijital platformla anlaşmak oldu. Böylece bir yandan popülerliklerini kullanırken diğer yandan da para kazanacaklardı.

Önce Harry'nin Spare (Yedek) adlı kitabıyla yakın zamanlı bir program hazırladılar. Orada da Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda anlattıklarını biraz daha çeşitlendirip renklendirerek anlattılar.





NİCE UMUTLARLA PROGRAMINA BAŞLAMIŞTI

Sonra da Meghan Markle kendi kurduğu ve sonradan adını As Ever olarak değiştirdiği markasıyla paralel olarak yine aynı dijital platformda bir yaşam tarzı programı yapmaya başladı.

Çeşitli yemek tarifleri, ev idaresi gibi konuları ele alan bu program başta iyi gidiyor gibi görünse de sonunda Meghan ile Harry bir kez daha "duvara çarptı."

Söz konusu dijital yayın platformu, programın yeteri kadar izlenmediğini belirterek Markle ile anlaşmasını sonlandırdı.

Haberin Devamı

İşbirliğinin bittiğini her iki taraf da gayet nazik sözlerle ifade etti. Ama görünüşe göre perde arkası hiç de öyle değil.





KANAL YÖNETİMİ:'BİZDEN BU KADAR' DEDİ

Variety'de yayınlanan bir makale de bu durumu gözler önüne seriyor zaten.

Meghan ile Harry'ye yakın ve olaya hakim altı farklı kaynağın anlattıklarına dayanan söz konusu makalede yaşananların "peri masalından" çok uzakta olduğu belirtiliyor.

Makaleye göre Meghan ile Harry'nin kraliyet ailesinden ayrılığıyla ilgili olarak aynı hikayenin yeni ambalaja sarılmış versiyonlarının anlatılıp durması bıktırıcı oldu.

Bu durum dijital platformun yöneticileri çok yordu.

Haberin Devamı

Makalede yapılan yoruma göre Meghan Markle bu şekilde "son can simidini de" kaybetti.





BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADILAR

Yine makalede yer alan iddiaya göre Markle'ın programının sona ermesi ve yeni bir anlaşma yapılmamasının bir nedeni de izlenme oranlarının beklentileri bir türlü karşılayamaması oldu.

Üstelik Meghan ile Harry, kanalla yaptıkları toplantılarda da öyle çok uyumlu bir görüntü sergilemediler. Çevreye rahatsızlık verdiler.

Dijital platformda Meghan ve Harry ile ilgili olarak esen rüzgar "İşimiz bitti" diyor yine söz konusu makaleye bakılırsa.

Diğer yandan başka bir iddiaya göre de Meghan ile Harry'nin, önce Winfrey'e aileden kavgalı ayrılıklarını anlatmaları, ardından da Harry'nin kitabının çıkması, kanalın hazırladığı programın izlenme oranlarını da olumsuz etkiledi.

Haberin Devamı





AÇIKLAMA GEÇEN HAFTA YAPILDI

Daha o zamanlarda dijital platform bu durumdan rahatsız olmaya başlamıştı zaten.

Bütün bunlara bir de tanınmış ve işinde deneyimli yapımcılarla yönetmenlerin Sussex çiftiyle çalışmaya sıcak bakmadığı eklenince platform da işbirliğini bitirme kararı aldı.

Meghan ile dijital platformun işbirliğinin sona erdiği bu ayın ilk haftasında açıklanmıştı...

Söz konusu kanal adına açıklama yapan bir sözcü "Program bittiğine göre Meghan Markle ile bir anlaşma yapmanın da anlamı yok" diye konuştu. Sözcü "Meghan'ın günlük anları, güzel ve sade yollarla yüceltme tutkusu, As Ever markasının yaratılmasına esin kaynağı oldu. Onun bu girişimini hayata geçirme konusunda rol almaktan mutluyuz" diyen gayet politik cümleler kurdu.

Haberin Devamı





ELLERİNDE YİNE HAYAL KIRIKLIĞI KALDI

Aynı şekilde Meghan Markle'ın kurduğu markanın sözcüsü de kanala teşekkür edip "Bu işbirliği için minnettar olduklarını" söyledi. Bu şekilde karşılıklı kibar sözlerle anlaşma da iş ortaklığı da tarihe karışmış oldu.

Prens Harry ile Meghan Markle, söz konusu kanalla 100 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı. Bu kapsamda aileden ayrılıklarının perde arkasını anlatan ve çok ses getiren bir program hazırladı. Bu ilk adım ilgi çekti ama gerisi pek öyle olmadı.

Harry'nin çok sevdiği polo sporu üzerine hazırladığı belgesel ise kelimenin tam anlamıyla büyük bir hayal kırıklığı oldu. Beklenen izlenme rakamına ulaşamadı. Bu son gelişmeyle birlikte de Meghan ile Harry'nin yayıncılıktan para kazanma hayalleri en azından şimdilik suya düştü.