İşte Ronaldo’nun 300 bin dolarlık evi!

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Futbol tarihinin en büyük kontratıyla Manchester United’ın ardından Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo, Riyad’da krallar gibi yaşıyor! Yıllık 214 milyon dolara imza atarak rekor kıran yıldız futbolcu, yaptığı basın toplantısında “Avrupa’da işim bitti, bütün kupaları kazandım. Burada mutluyum, bilgim ve tecrübemle buradaki insanlara katkı sağlamak isterim” diyerek Suudi Arabistan’da gönülleri fethetmişti.
Eski sevgililerin rekabeti
Bir zamanlar büyük aşk yaşayan Hadise ve Sinan Akçıl, şu sıralar müzik piyasasında büyük bir rekabet içinde.
YouTube’un en çok izlenen müzik videolarında ilk üç sıra için kapışan Hadise ve Sinan Akçıl arasındaki rekabette şimdilik Hadise önde giriyor.
Yeni çıkardığı şarkısı “Feryat”ın video klibiyle birinci sıraya yerleşen Hadise, beş günde 2 milyonun üzerinde izlenme rakamına ulaştı. Sinan Akçıl ise İrem Derici ve Mustafa Ceceli ile birlikte söylediği “Efkâr Gecesi” ile üçüncü sırada. O şarkının klibinin izlenme rakamı ise iki günde 1,5 milyonu geçti. Beş günde Hadise’yi sollar mı? Bekleyip göreceğiz...
Pinokyo’nun anlatıcısı
İş Sanat’ın çocuk oyunu Robot Pinokyo, sezonun son iki oyununda küçük tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 29 Nisan Cumartesi ve 30 Nisan Pazar, saat 15.00’te İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek müzikal oyunda çocuklar Robot Pinokyo’nun eğlenceli ve meraklı büyüme macerasına tanık olacak.