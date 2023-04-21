İşte Ronaldo’nun 300 bin dolarlık evi!

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Futbol tarihinin en büyük kontratıyla Manchester United’ın ardından Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo, Riyad’da krallar gibi yaşıyor! Yıllık 214 milyon dolara imza atarak rekor kıran yıldız futbolcu, yaptığı basın toplantısında “Avrupa’da işim bitti, bütün kupaları kazandım. Burada mutluyum, bilgim ve tecrübemle buradaki insanlara katkı sağlamak isterim” diyerek Suudi Arabistan’da gönülleri fethetmişti.





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Riyad’da en iyi şekilde ağırlanan Ronaldo’nun yaşadığı ev geçtiğimiz günlerde İngiliz yatırım uzmanı Robert Eccles’in radyo programına konu oldu. Al Nassr transferiyle, nişanlısı Georgina Rodriguez ve 4 çocuğuyla birlikte Riyad’a taşınan ünlü yıldızın yaşadığı çatı katı göz kamaştırdı. Şehrin en prestijli binalarından Four Seasons Riyadh’ın rezidans katında yaşayan Ronaldo, buraya aylık 300 bin dolar kira veriyor.

Öte yandan ünlü sporcunun Madrid’deki evini de kiraya vermek istediği öğrenildi. 4.8 milyon Sterlin değerindeki lüks evi için 8 bin 800 Sterlin kira istediğini yazan İngiliz gazeteleri, Portekizli yıldızın İspanya’da oynama hayalini böylece askıya astığını iddia etti.

Eski sevgililerin rekabeti

Bir zamanlar büyük aşk yaşayan Hadise ve Sinan Akçıl, şu sıralar müzik piyasasında büyük bir rekabet içinde.

YouTube’un en çok izlenen müzik videolarında ilk üç sıra için kapışan Hadise ve Sinan Akçıl arasındaki rekabette şimdilik Hadise önde giriyor.

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Yeni çıkardığı şarkısı “Feryat”ın video klibiyle birinci sıraya yerleşen Hadise, beş günde 2 milyonun üzerinde izlenme rakamına ulaştı. Sinan Akçıl ise İrem Derici ve Mustafa Ceceli ile birlikte söylediği “Efkâr Gecesi” ile üçüncü sırada. O şarkının klibinin izlenme rakamı ise iki günde 1,5 milyonu geçti. Beş günde Hadise’yi sollar mı? Bekleyip göreceğiz...

Pinokyo’nun anlatıcısı

İş Sanat’ın çocuk oyunu Robot Pinokyo, sezonun son iki oyununda küçük tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 29 Nisan Cumartesi ve 30 Nisan Pazar, saat 15.00’te İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek müzikal oyunda çocuklar Robot Pinokyo’nun eğlenceli ve meraklı büyüme macerasına tanık olacak.

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Yekta Kopan’ın yeniden kaleme aldığı, Lerzan Pamir’in yönettiği oyunun dramaturjisi Mehmet Ergen’e ait. Oyunda Aslı Tandoğan’ı anlatıcı, Anıl Altınöz’ü ise Robot Pinokyo rolünde izleyebilirsiniz.