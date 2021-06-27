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Haber Giriş: 27.06.2021 - 07:05 | Son Güncelleme:

İşte Roman Bonomo

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
İşte Roman Bonomo

Öykü Karayel ve Can Bonomo’nun nisan ayında dünyaya gelen oğulları Roman ilk kez görüntülendi.

 Yaz sezonunu Çeşme’de açan Can Bonomo ve Öykü Karayel geçen cuma günü plajdaydı. Öğlen saatlerinde denize giren çift, minik bebeği de el ve ayaklarını suya sokarak serinletti.

İşte Roman Bonomo

İLGİ ODAĞI OLDU
Annesinin kucağına babasına gülücükler atan Roman, plajda ilgi odağı oldu. Denizde aile fotoğrafı da çektiren ve arkadaşlarına poz veren çift, daha sonra localarına geçti.
İşte Roman Bonomo
BU DURUM ÜREMEMİZE SEBEP OLDU

Öykü Karayel, 30 yaşına basan eşinin doğum gününü bu sözlerle kutlamıştı:  Birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine, "Ne çok gülmüştük saçlarıma o gün... Seni o kadar çok seviyorum ki bu durum ürememize sebep oldu işte... İyi ki doğdun..." notunu düştü.

İşte Roman Bonomo


İşte Roman Bonomo



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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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