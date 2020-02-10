MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleriİşte popun en güçlü isimleri
GeriMagazin İşte popun en güçlü isimleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 10.02.2020 - 10:45,Son Güncelleme:/

İşte popun en güçlü isimleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İşte popun en güçlü isimleri

PowerTürk Müzik Ödülleri önceki gün düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Halk oylamasıyla belirlenen ödüller kapsamında Türkçe popun “en güçlü” müzisyenleri belli oldu.

PowerTürk Müzik Ödülleri kapsamında önceki gün Türk pop müziğinin en güçlü isimlerine toplam 7 kategoride ödül verildi.

“En güçlü kadın şarkıcı” ve “en güçlü şarkı” ödülün sahibi olan Fatma Turgut, “Nefesim yettiğince şarkı söyleyeceğim. Çok mutlu, onurlu ve gururluyum. Bu iki ödül, hayatımın sonuna kadar benimle olacak” dedi. “En güçlü erkek sanatçı” ödülünün sahibi olan Mabel Matiz geçtiğimiz yıl da bu ödülü aldığını belirtti: “Önce hayranlarıma sonra kimseyle iletişim kuramayan, sessiz, içine kapanık bir çocuğu buralara getirebildiği için kendime teşekkür ediyorum.”

“En güçlü albüm” ödülünü alan Merve Özbey albümünde yer alan “Yaramızda Kalsın” şarkısını yazan ve 2018 yılında hayatını kaybeden genç müzisyen Onurcan Özcan’ı andı: “Bu albümün uğurlarından biriydi Onurcan. Onu iyi temsil edebildiğimi düşünüyorum” dedi.

İşte popun en güçlü isimleri

‘Yaşam boyu başarı’ ödülünün sahibi olan Şehrazat, “Bu ödülle insanın mutlu olmaması mümkün değil” dedi.

İşte popun en güçlü isimleri

‘En güçlü grup’ ödülünü alan Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin, “Bu sene yeni müzikler kaydedip sizlerle paylaşmak istiyoruz” dedi.

Ödül Kazananlar

En güçlü kadın şarkıcı: Fatma Turgut

En güçlü erkek şarkıcı: Mabel Matiz

En güçlü çıkış yapan şarkıcı: Emir Can İğrek

En güçlü albüm: Merve Özbey-Devran

En güçlü klip: Feride Hilal Akın-Yok Yok Yok

En güçlü grup: Mor ve Ötesi

En güçlü şarkı: Fatma Turgut-Bir Varmış Bir Yokmuş

Yaşam boyu başarı ödülü: MFÖ ve Şehrazat

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 Saatte Magazin Gündemi (10.02.2020)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle