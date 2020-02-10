İşte popun en güçlü isimleri
PowerTürk Müzik Ödülleri önceki gün düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Halk oylamasıyla belirlenen ödüller kapsamında Türkçe popun “en güçlü” müzisyenleri belli oldu.
PowerTürk Müzik Ödülleri kapsamında önceki gün Türk pop müziğinin en güçlü isimlerine toplam 7 kategoride ödül verildi.
“En güçlü kadın şarkıcı” ve “en güçlü şarkı” ödülün sahibi olan Fatma Turgut, “Nefesim yettiğince şarkı söyleyeceğim. Çok mutlu, onurlu ve gururluyum. Bu iki ödül, hayatımın sonuna kadar benimle olacak” dedi. “En güçlü erkek sanatçı” ödülünün sahibi olan Mabel Matiz geçtiğimiz yıl da bu ödülü aldığını belirtti: “Önce hayranlarıma sonra kimseyle iletişim kuramayan, sessiz, içine kapanık bir çocuğu buralara getirebildiği için kendime teşekkür ediyorum.”
“En güçlü albüm” ödülünü alan Merve Özbey albümünde yer alan “Yaramızda Kalsın” şarkısını yazan ve 2018 yılında hayatını kaybeden genç müzisyen Onurcan Özcan’ı andı: “Bu albümün uğurlarından biriydi Onurcan. Onu iyi temsil edebildiğimi düşünüyorum” dedi.
‘Yaşam boyu başarı’ ödülünün sahibi olan Şehrazat, “Bu ödülle insanın mutlu olmaması mümkün değil” dedi.
‘En güçlü grup’ ödülünü alan Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin, “Bu sene yeni müzikler kaydedip sizlerle paylaşmak istiyoruz” dedi.
Ödül Kazananlar
En güçlü kadın şarkıcı: Fatma Turgut
En güçlü erkek şarkıcı: Mabel Matiz
En güçlü çıkış yapan şarkıcı: Emir Can İğrek
En güçlü albüm: Merve Özbey-Devran
En güçlü klip: Feride Hilal Akın-Yok Yok Yok
En güçlü grup: Mor ve Ötesi
En güçlü şarkı: Fatma Turgut-Bir Varmış Bir Yokmuş
Yaşam boyu başarı ödülü: MFÖ ve Şehrazat
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