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Haber Giriş: 05.07.2020 - 20:19,Son Güncelleme:

İşte Pantene Yıldızı Parlayanlar...

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Pantene Yıldızı Parlayan Ödülü'nün sahipleri Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan oldu. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, bu yıl 46’ncı kez düzenlendi. Törenin merakla beklenen Pantene Yıldızı Parlayanlar kategorisinde Alina Boz, İlayda Alişan ve Ebru Şahin ödül aldı.

Yetenekleri, rol aldıkları işlerdeki başarıları ve kariyerlerinde yaşadıkları dönüşümle adlarından sıkça söz ettiren üç genç oyuncu yaşadıkları büyük heyecanı paylaştı.

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