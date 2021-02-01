MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleriİşte Özcan Deniz’in yeni aşkı İranlı modacı Samar Dadgar!
GeriMagazin İşte Özcan Deniz’in yeni aşkı İranlı modacı Samar Dadgar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 01.02.2021 - 10:09 | Son Güncelleme:

İşte Özcan Deniz’in yeni aşkı İranlı modacı Samar Dadgar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İşte Özcan Deniz’in yeni aşkı İranlı modacı Samar Dadgar!
Abone Olgoogle-news

Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında geçen gerginlikler günlerdir magazin sayfalarından düşmüyor. Eski eşi ile ev yüzünden mahkemelik olan 49 yaşındaki Özcan Deniz iddiaya göre İranlı moda tasarımcısı 26 yaşındaki Samar Dadgar ile birlikte. Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın ilişkisinin geçen yaz başladığı iddia ediliyor.

Özcan DenizMart 2018’de evlendiği Feyza Aktan’dan Haziran 2019’da boşanmıştı. Posta'nın haberine göre eski eşi ile ev yüzünden mahkemelik olan 49 yaşındaki Özcan Deniz iddiaya göre İranlı moda tasarımcısı 26 yaşındaki Samar Dadgarile birlikte. Bu ilişkinin geçen yaz başladığı söyleniyor

İşte Özcan Deniz’in yeni aşkı İranlı modacı Samar Dadgar


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle