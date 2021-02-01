İşte Özcan Deniz’in yeni aşkı İranlı modacı Samar Dadgar!

Özcan DenizMart 2018’de evlendiği Feyza Aktan’dan Haziran 2019’da boşanmıştı. Posta'nın haberine göre eski eşi ile ev yüzünden mahkemelik olan 49 yaşındaki Özcan Deniz iddiaya göre İranlı moda tasarımcısı 26 yaşındaki Samar Dadgarile birlikte. Bu ilişkinin geçen yaz başladığı söyleniyor





