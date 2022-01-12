İşte Merve Dizdar'ın annesi!

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Anne-kız pozu

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, annesi Yıldız Dizdar’a sarılarak poz verdiği anları Instagram hesabının Hikaye bölümünde paylaştı. Oyuncunun hayranları anne-kıza “Aman nazar değmesin” yorumları yaptı.

Sürpriz buluşma

İşadamı Önder Öztarhan ile oyuncu Öykü Karayel’in ikizi Ezgi Karayel, Arnavutköy’de görüntülendi. Bir mekanda kahve içen çift, koyu sohbete daldı. İkili objektife böyle yansıdı. (Behlül AYDIN)





Yeni yıl rutinim başlıyor

Geçtiğimiz aylarda radikal bir kararla Bali’ye yerleşen Irmak Ünal, yeni hayatından pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. 2 çocuk annesi olan Ünal, önceki gün ayna selfie’sini hayranlarının beğenisine şu notla sundu: “Yeni yıl rutinim başlıyor. Kendime yeni bir program yaptım. Kardio, grup derslerim, stretching, meditasyon ve yoga. Çok heyecan verici.”

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Sürpriz kutlama

Hakan Ural, 1 Ocak olan doğum gününü gecikmeli olarak kutladı. Kızları Melissa ve Gisela’nın sürpriziyle şaşkınlık yaşayan Ural, o anları sosyal medyada paylaştı. Ural, İngilizce “Mutlu yıllar en iyi baba” yazılı pastasındaki mumları üfledi. Kutlamada Melisa Ural’ın sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu da yer aldı.







Açılışa Ebru gidecekti



Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Sevim Alan’ın Ataşehir’de hizmete giren güzellik merkezinin açılışına katılmıştı. O açılışa Ersoy yerine aslında Ebru Yaşar’ın katılacağı ortaya çıktı.

Ebru Yaşar’ın geçirdiği talihsiz kaza sonucu diz kapağını kırması, planları suya düşürdü. Ameliyat olan Ebru Yaşar açılışa katılamayınca yerine Bülent Ersoy ile anlaşma yapıldığı öğrenildi. Ersoy açılışta nar kırarken objektife yansımıştı...

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İlber Hoca’dan dans

Prof. Dr. İlber Ortaylı, D&R’ın Urla’da yer alan Bamboo AVM’deki mağazasının açılışına katıldı. Ortaylı, açılış etkinliğine dansıyla damga vurdu. Aylin adlı arkadaşıyla dans eden ünlü tarihçi açılışa katılanlar tarafından büyük alkış aldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı tarihten kültüre, gastronomiden sanata kadar geniş bir perspektifte Urla üzerine konuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Haftaya böyle giriş yaptı

Ece Gürsel, Miami tatilden eski fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Gürsel, sahilde zıpladığı pozunun altına şu notu yazdı: “Pazartesiye İstanbul’da aynen böyle giriş yapmışımdır. Ayrıca ne kadar yükseğe sıçrar ki eski bir basketbolcu. En yükseğe. Her işte. Beklemede kalın. Geliyor gelmekte olan.”

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