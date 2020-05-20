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Haber Giriş: 20.05.2020 - 11:24,Son Güncelleme:

İşte Mehmet Ali Erbil'in torunu

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İşte Mehmet Ali Erbil'in torunu
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin, geçtiğimiz ocak ayında anne olmuş ve kızı Elisa'yı dünyaya getirmişti. Sezin Erbil, kızının yüzünü ilk kez gösterdi.

Anne Erbil, minik Elisa'nın fotoğrafını "Dedesi istemiş paylaşmış... Tercihen kızımın fotoğrafını paylaşmak istemem, kendisi ileride rahatsız olabilir diye saygı göstermek adına...Tv'de çıkınca kendi sevdiğim bir fotoğrafını paylaşmak istedim, tüm güzel dualarınıza çok teşekkür ederim... İşte benim ÖMRÜM" notu ile Instagram'da paylaştı. 

Mehmet Ali Erbil aylar sonra canlı yayındaEvinin banyosunda düşerek yaralandıktan sonra 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, yaklaşık bir yıl sonra ilk kez "Tolga Yüce ile Tek Hece" instagram programının konuğu oldu.
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